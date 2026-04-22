Главная Киев Восстановление Бучи: какие программы помогают ремонтировать дома

Дата публикации 22 апреля 2026 11:36
Восстановление поврежденного обстрелами дома в Киевской области. Фото: соцсети

Все без исключения объекты Бучанской громады в Киевской области, которые подверглись разрушениям в результате российской агрессии, сейчас находятся в процессе восстановления. Для восстановления город активно привлекает не только государственные и местные средства, но и частные инвестиции и финансирование от международных фондов.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал управляющий делами Бучанского горсовета Дмитрий Гапченко.

В Бучанской общине продолжается восстановление уничтоженных объектов

На сегодня абсолютно все объекты, которые были повреждены во время боевых действий в марте 2022 года и в течение последующих лет, уже в процессе восстановления

Для достижения такого результата местные власти используют комплексный подход, комбинируя государственные программы, привлекая частных инвесторов и сотрудничая с мощными международными организациями.

Значительная часть небольших объектов уже получила новую жизнь. В частности, успешно работает программа "Восстанови ДОМ" от Фонда энергоэффективности.

"По этой программе были восстановлены фасады зданий, проведен ремонт поврежденных конструкций, крыш, инженерных сетей, отопления и водоснабжения. Этой программой воспользовались уже три наши ОСМД", — рассказал Гапченко.

Кроме того, еще десять поврежденных домов громаде удалось восстановить благодаря областным программам восстановления.

Настоящим прорывом для восстановления города стало участие в проекте "HOPE" Буча стала одной из пяти громад Украины, которые привлечены к этой совместной инициативе Всемирного банка и Министерства развития громад и территорий.

"Эта программа предусматривает проектирование и капитальный ремонт 86 многоквартирных домов. То есть это большой и масштабный проект, рассчитанный на несколько лет", — подчеркнул чиновник.

По словам Гапченко, полностью уничтоженных "с нуля" объектов в громаде было немного. Именно такие здания и объекты с тяжелыми разрушениями сейчас проходят через проект "HOPE", который гарантирует качественный капитальный ремонт.

Отвечая на вопрос об устойчивости финансирования, Гапченко привел пример улицы Вокзальной, той самой, кадры с уничтоженной российской техникой на которой облетели весь мир.

Сразу после деоккупации к помощи жителям этой улицы присоединилось много частных партнеров. Именно благодаря объединению частных инвестиций, а также средств местного и государственного бюджетов, всю улицу Вокзальную, которая пострадала больше всего, удалось полностью восстановить.

Новини.LIVE писали, что в Ирпене и Буче есть многочисленные жалобы на проблемы с подключением новостроек к энергосетям. По словам нардепа Алексея Кучеренко, такая проблема возникла из-за того, что когда-то застройщики подключали дома к сетям незаконно.

В августе 2025 года Правительство выделило 300 млн гривен на нужды Киевской области. Частично эти средства были заложены и на строительные и ремонтные работы в Буче, Гостомеле и Ирпене.

Отметим, что почти год назад, в апреле 2025 года, сообщали, что в Буче из 3600 поврежденных объектов удалось восстановить 2600. Вместе с тем, из-за частых атак России на столицу, в регионе появляются новые разрушения.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
