Відбудова Бучі: які програми допомагають ремонтувати будинки

Відбудова пошкодженого обстрілами будинку на Київщині.

Усі без винятку об'єкти Бучанської громади в Київській області, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії, наразі перебувають у процесі відновлення. Для відбудови місто активно залучає не лише державні та місцеві кошти, а й приватні інвестиції та фінансування від міжнародних фондів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів керуючий справами Бучанської міськради Дмитро Гапченко.

У Бучанській громаді триває відбудова знищених об'єктів

На сьогодні абсолютно всі об'єкти, які були пошкоджені під час бойових дій у березні 2022 року та впродовж наступних років, вже в процесі відбудовию

Для досягнення такого результату місцева влада використовує комплексний підхід, комбінуючи державні програми, залучаючи приватних інвесторів та співпрацюючи з потужними міжнародними організаціями.

Значна частина невеликих об'єктів уже отримала нове життя. Зокрема, успішно працює програма "Віднови ДІМ" від Фонду енергоефективності.

"За цією програмою були відновлені фасади будівель, проведено ремонт пошкоджених конструкцій, дахів, інженерних мереж, опалення та водопостачання. Цією програмою скористалися вже три наші ОСББ", — розповів Гапченко.

Крім того, ще десять пошкоджених будинків громаді вдалося відновити завдяки обласним програмам відбудови.

Справжнім проривом для відбудови міста стала участь у проєкті "HOPE" Буча стала однією з п'яти громад України, які залучені до цієї спільної ініціативи Світового банку та Міністерства розвитку громад та територій.

"Ця програма передбачає проєктування та капітальний ремонт 86 багатоквартирних будинків. Тобто це великий і масштабний проєкт, розрахований на декілька років", — підкреслив посадовець.

За словами Гапченка, повністю знищених "з нуля" об'єктів у громаді було небагато. Саме такі будівлі та об'єкти з важкими руйнуваннями зараз проходять через проєкт "HOPE", який гарантує якісний капітальний ремонт.

Відповідаючи на запитання щодо сталості фінансування, Гапченко навів приклад вулиці Вокзальної, тієї самої, кадри зі знищеною російською технікою на якій облетіли весь світ.

Одразу після деокупації до допомоги мешканцям цієї вулиці долучилося багато приватних партнерів. Саме завдяки об'єднанню приватних інвестицій, а також коштів місцевого і державного бюджетів, всю вулицю Вокзальну, яка постраждала чи не найбільше, вдалося повністю відновити.

Новини.LIVE писали, що в Ірпені та Бучі є численні скарги на проблеми з підключенням новобудов до енергомереж. За словами нардепа Олексія Кучеренка, така проблема виникла через те, що колись забудовники підключали будинки до мереж незаконн.

У серпні 2025 року Уряд виділив 300 млн гривень на потреби Київської області. Частково ці кошти були закладені й на будівельні та ремонтні роботи у Бучі, Гостомелі та Ірпені.

Зазначимо, що майже рік тому, у квітні 2025 року, повідомляли, що в Бучі з 3600 пошкоджених об'єктів вдалося відновити 2600. Разом з тим, через часті атаки Росії на столицю, в регіоні з'являються нові руйнування.