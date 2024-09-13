В Киеве на Софийской площади проходит выставка Воины света — фоторепортаж

Воины света — в Киеве проходит выставка памяти погибших защитников Украины
13 сентября 2024 18:45
Выставка памяти погибших защитников Украины на Софийской площади. Фото: Новини.LIVE
В Киеве на Софийской площади проходит выставка "Воины света". Она посвящена памяти защитников Украины, погибших во время войны.
Новини.LIVE посмотрели экспозицию вместе с киевлянами и гостями столицы.
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Выставка "Воины света"
Всего представлено около 300 портретов защитников Мариуполя и "Азовстали", павших воинов бригады Нацгвардии "Азов", Третьей штурмовой бригады и добровольцев, погибших в Иловайском котле.
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