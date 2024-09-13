У Києві на Софійській площі триває виставка Воїни світла — фоторепортаж

Виставка пам'яті загиблих захисників України на Софійській площі. Фото: Новини.LIVE

У Києві на Софійській площі триває виставка "Воїни світла". Вона присвячена пам'яті захисників України, які загинули під час війни.

Новини.LIVE переглянули експозицію разом із киянами та гостями столиці.

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Виставка "Воїни світла"

Загалом представлені близько 300 портретів оборонців Маріуполя та "Азовсталі", полеглих воїнів бригади Нацгвардії "Азов", Третьої штурмової бригади та добровольців, які загинули в Іловайському котлі.

Виставка пам'яті загиблих захисників України на Софійській площі. Фото: Новини.LIVE

Виставка пам'яті загиблих захисників України на Софійській площі. Фото: Новини.LIVE

Виставка пам'яті загиблих захисників України на Софійській площі. Фото: Новини.LIVE

Виставка пам'яті загиблих захисників України на Софійській площі. Фото: Новини.LIVE

Виставка пам'яті загиблих захисників України на Софійській площі. Фото: Новини.LIVE

Виставка пам'яті загиблих захисників України на Софійській площі. Фото: Новини.LIVE