У Києві на Софійській площі триває виставка Воїни світла — фоторепортаж

Воїни світла — у Києві триває виставка пам'яті загиблих захисників України
13 вересня 2024 18:45
Виставка пам'яті загиблих захисників України на Софійській площі. Фото: Новини.LIVE
У Києві на Софійській площі триває виставка "Воїни світла". Вона присвячена пам'яті захисників України, які загинули під час війни.
Новини.LIVE переглянули експозицію разом із киянами та гостями столиці.
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Виставка "Воїни світла"
Загалом представлені близько 300 портретів оборонців Маріуполя та "Азовсталі", полеглих воїнів бригади Нацгвардії "Азов", Третьої штурмової бригади та добровольців, які загинули в Іловайському котлі.
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