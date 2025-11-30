Последствия атаки на Вышгород: количество пострадавших возросло

Последствия российских обстрелов. Фото иллюстративное: Николай Калашник/Telegram

В Киевской области уточнили масштаб последствий ночной атаки по Вышгороду: количество пострадавших от обстрелов существенно возросло, среди них есть дети. Спасатели продолжают работать на месте происшествия, ликвидируя последствия разрушений и оказывая помощь пострадавшим жителям.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник в официальном Telegram-канале в воскресенье, 30 ноября.

Реклама

Читайте также:

Обновленные данные о последствиях атаки в Вышгороде

В Вышгороде после ночного удара зафиксировали увеличение количества пострадавших до 19 человек, четверо из которых — дети, и 11 жителей госпитализировали с травмами различной тяжести.

Сообщение Калашника в Telegram. Фото: скриншот

"Это ожоги, осколочные ранения, травмы конечностей, отравление продуктами горения. Вся необходимая помощь оказывается", — сообщил Калашник.

Пожар в многоэтажке ликвидирован, на месте работают психологи и коммунальные службы, а местные власти занимаются временным расселением людей. Дополнительно подтверждено повреждение еще двух многоэтажек, 14 частных домов, предприятия и семи автомобилей.

Напомним, что Днепропетровщина снова оказалась под интенсивным огнем российских войск, которые нанесли удары по жилым районам и инфраструктуре.

Ранее мы также информировали, что в Запорожской области российские войска в течение суток совершили сотни атак по мирным населенным пунктам.