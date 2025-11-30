Відео
Зросла кількість поранених після атаки на Вишгород

Зросла кількість поранених після атаки на Вишгород

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 09:58
Наслідки атаки на Вишгород: кількість постраждалих зросла
Наслідки російських обстрілів. Фото ілюстративне: Микола Калашник/Telegram

У Київській області уточнили масштаб наслідків нічної атаки по Вишгороду: кількість постраждалих від обстрілів суттєво зросла, серед них є діти. Рятувальники продовжують працювати на місці події, ліквідуючи наслідки руйнувань і надаючи допомогу постраждалим мешканцям.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник в офіційному Telegram-каналі у неділю, 30 листопада.

Оновлені дані про наслідки атаки у Вишгороді

У Вишгороді після нічного удару зафіксували збільшення кількості постраждалих до 19 людей, четверо з яких — діти, і 11 мешканців госпіталізували з травмами різної тяжкості.

Зросла кількість поранених після атаки на Вишгород - фото 1
Допис Калашника у Telegram. Фото: скриншот

"Це опіки, осколкові поранення, травми кінцівок, отруєння продуктами горіння. Уся необхідна допомога надається", — повідомив Калашник.

Пожежу в багатоповерхівці ліквідовано, на місці працюють психологи та комунальні служби, а місцева влада займається тимчасовим розселенням людей. Додатково підтверджено пошкодження ще двох багатоповерхівок, 14 приватних будинків, підприємства та семи автомобілів.

Нагадаємо, що Дніпропетровщина знову опинилася під інтенсивним вогнем російських військ, які завдали ударів по житлових районах і інфраструктурі.

Раніше ми також інформували, що у Запорізькій області російські війська протягом доби здійснили сотні атак по мирних населених пунктах.

Київ Київська область обстріли війна атака
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
