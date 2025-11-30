Наслідки атаки на Вишгород: кількість постраждалих зросла

Наслідки російських обстрілів. Фото ілюстративне: Микола Калашник/Telegram

У Київській області уточнили масштаб наслідків нічної атаки по Вишгороду: кількість постраждалих від обстрілів суттєво зросла, серед них є діти. Рятувальники продовжують працювати на місці події, ліквідуючи наслідки руйнувань і надаючи допомогу постраждалим мешканцям.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник в офіційному Telegram-каналі у неділю, 30 листопада.

Оновлені дані про наслідки атаки у Вишгороді

У Вишгороді після нічного удару зафіксували збільшення кількості постраждалих до 19 людей, четверо з яких — діти, і 11 мешканців госпіталізували з травмами різної тяжкості.

Допис Калашника у Telegram. Фото: скриншот

"Це опіки, осколкові поранення, травми кінцівок, отруєння продуктами горіння. Уся необхідна допомога надається", — повідомив Калашник.

Пожежу в багатоповерхівці ліквідовано, на місці працюють психологи та комунальні служби, а місцева влада займається тимчасовим розселенням людей. Додатково підтверджено пошкодження ще двох багатоповерхівок, 14 приватних будинків, підприємства та семи автомобілів.

