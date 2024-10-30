Прогноз погоды в Киеве и Киевской области 31 октября

Дождь в Киеве. Фото: УНИАН

В Киеве и области в четверг, 31 октября, прогнозируют облачную погоду. Возможны небольшие осадки и порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве 31 октября

По прогнозам синоптиков в столице ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +8...+10°С, а днем столбики термометра будут показываться до +11...+13°С. Утром возможны небольшие осадки. Ветер будет со скоростью 5-7 м/с северо-западного направления.

Небо затянет облаками, иногда возможны прояснения.

Погодный прогноз погоды в Киеве на 31 октября. Фото: скриншот

Погода в Киевской области 31 октября

В Киевской области в четверг, 31 октября, будет ночью +5...+10°С. а днем станет теплее до +8...+13 °С. Местами возможен ночью небольшой дождь, который прекратится днем. Также прогнозируют порывы северо-западного ветра со скоростью 7-12 м/с.

Температурная карта в Киевской области 31 октября. Фото: Метеопост

Напомним, синоптики спрогнозировали, как именно на этой неделе будет резко меняться погода и какие области первыми ощутят на себе резкое похолодание.

Также мы сообщали о прогнозе магнитных бурь на сегодняшний день — на Солнце произошло десять мощных вспышек.