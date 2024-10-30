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Вранці без парасольки ні кроку — прогноз погоди у Києві на завтра

30 жовтня 2024 13:54
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Києві та Київській області 31 жовтня
Дощ у Києві. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

 

У Києві та в області у четвер, 31 жовтня, прогнозують хмарну погоду. Можливі невеликі опади та пориви вітру.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода у Києві 31 жовтня

За прогнозами синоптиків у столиці вночі температура повітря коливатиметься в межах +8...+10 °С, а вдень стовпчики термометра показуватимуть до +11...+13 °С. Вранці можливі локальні невеликі опади. Вітер буде зі швидкістю 5-7 м/с північно-західного напрямку. 

Небо затягне хмарами, подекуди можливі прояснення. 

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Погодинний прогноз погоди у Києві на 31 жовтня. Фото: скриншот

Погода у Київській області 31 жовтня

У Київській області у четвер, 31 жовтня, буде вночі +5...+10 °С. а вдень потеплішає до +8...+13 °С. Місцями можливий вночі невеликий дощ, який припиниться вдень. Також прогнозують пориви північно-західного вітру зі швидкістю 7-12 м/с. 

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Температурна карта Київської області 31 жовтня. Фото: Метеопост

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, як саме впродовж цього тижня різко змінюватиметься погода та які області першими відчують на собі різке похолодання. 

Також ми повідомляли про прогноз магнітних бур на сьогодні — на Сонці сталося десять потужних спалахів. 

Київ погода прогноз погоди Київська область жовтень

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