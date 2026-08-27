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Главная Киев Вражеские дроны атаковали Киев: люди укрываются в метро

Вражеские дроны атаковали Киев: люди укрываются в метро

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 11:37
Вражеские дроны атаковали Киев: есть раненые
Киевляне укрываются на станции метро во время воздушной тревоги. Фото: Новини.LIVE

27 августа днем российская армия атаковала Киев с помощью беспилотников. На фоне вражеской атаки в нескольких местах столицы зафиксировано падение обломков российских дронов, есть раненый. Экстренные службы направляются на место падения в Голосеевском и Печерском районах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

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Атака дронами на Киев 27 августа

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Голосеевском районе упал вражеский БПЛА. Поврежденный в результате этого автомобиль уже потушили.

Вражеские дроны атаковали Киев: люди укрываются в метро - фото 1
Люди укрываются в метро. Фото: Новини.LIVE

В Печерском районе обломки упали на нежилой территории, возник пожар.

Вражеские дроны атаковали Киев: люди укрываются в метро - фото 2
Посты Виталия Кличко о последствиях. Фото: скриншот

По информации КГВА, в Голосеевском районе мужчина получил ранение. Ему оказывается помощь.

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Во время воздушной атаки многие горожане спустились в метро, чтобы переждать опасность.

Вражеские дроны атаковали Киев: люди укрываются в метро - фото 3
Киевляне в метро во время воздушной тревоги. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 27 августа россияне атаковали Киевскую область с помощью дронов и баллистических ракет. В результате атаки в Голосеевском районе был поврежден 16-этажный жилой дом.

Также мы писали, что на фоне вражеского обстрела в нескольких местах столицы зафиксировано падение обломков. В Шевченковском районе Киева в результате ракетного удара России серьезным разрушениям подверглись два учебных заведения, в частности корпуса одной из гимназий.

Киев метро обстрелы дроны Сбитие дронов
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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