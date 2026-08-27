Вражеские дроны атаковали Киев: есть раненые

Вражеские дроны атаковали Киев: люди укрываются в метро
27 августа днем российская армия атаковала Киев с помощью беспилотников. На фоне вражеской атаки в нескольких местах столицы зафиксировано падение обломков российских дронов, есть раненый. Экстренные службы направляются на место падения в Голосеевском и Печерском районах.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.
Атака дронами на Киев 27 августа
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Голосеевском районе упал вражеский БПЛА. Поврежденный в результате этого автомобиль уже потушили.
В Печерском районе обломки упали на нежилой территории, возник пожар.
По информации КГВА, в Голосеевском районе мужчина получил ранение. Ему оказывается помощь.
Во время воздушной атаки многие горожане спустились в метро, чтобы переждать опасность.
Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 27 августа россияне атаковали Киевскую область с помощью дронов и баллистических ракет. В результате атаки в Голосеевском районе был поврежден 16-этажный жилой дом.
Также мы писали, что на фоне вражеского обстрела в нескольких местах столицы зафиксировано падение обломков. В Шевченковском районе Киева в результате ракетного удара России серьезным разрушениям подверглись два учебных заведения, в частности корпуса одной из гимназий.