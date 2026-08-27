Ворожі дрони атакували Київ: є поранені

Кияни ховаються на станції метро під час повітряної тривоги. Фото: Новини.LIVE

Російська армія вдень 27 серпня атакувала Київ безпілотниками. На тлі ворожої атаки у кількох місцях столиці зафіксовано падіння уламків російських дронів, є поранений. Екстрені служби прямують на місце прильотів у Голосіївському та Печерському районах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення мера Київа Віталія Кличка.

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Атака дронами на Київ 27 серпня

Як повідомив мер Київа Віталій Кличко, у Голосіївському районі впав ворожий БпЛА. Пошкоджений внаслідок цього автомобіль вже загасили.

Люди ховаються у метро. Фото: Новини.LIVE

У Печерському районі уламки впали на нежитловій території, виникла пожежа.

Пости Віталія Кличка про наслідки. Фото: скріншот

За інформацією КМВА, у Голосіївському районі чоловік отримав поранення. Йому надається допомога.

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Кияни у метро під час повітряної тривоги. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни в ніч проти 27 серпня росіяни атакували Київщину дронами та балістикою. Внаслідок атаки у Голосіївському районі було пошкоджено 16-поверховий житловий будинок.

Також ми писали, що на тлі ворожого обстрілу у кількох місцях столиці зафіксовано падіння уламків. У Шевченківському районі Києва через ракетний удар Росії зазнали серйозних руйнувань два заклади освіти, зокрема корпуси однієї з гімназій.