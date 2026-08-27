Ворожі дрони атакували Київ: є поранені

Ворожі дрони атакували Київ: люди ховаються у метро
Російська армія вдень 27 серпня атакувала Київ безпілотниками. На тлі ворожої атаки у кількох місцях столиці зафіксовано падіння уламків російських дронів, є поранений. Екстрені служби прямують на місце прильотів у Голосіївському та Печерському районах.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення мера Київа Віталія Кличка.
Атака дронами на Київ 27 серпня
Як повідомив мер Київа Віталій Кличко, у Голосіївському районі впав ворожий БпЛА. Пошкоджений внаслідок цього автомобіль вже загасили.
У Печерському районі уламки впали на нежитловій території, виникла пожежа.
За інформацією КМВА, у Голосіївському районі чоловік отримав поранення. Йому надається допомога.
Під час повітряної атаки багато містян спустилися в метрополітен, щоб перечекати небезпеку.
Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни в ніч проти 27 серпня росіяни атакували Київщину дронами та балістикою. Внаслідок атаки у Голосіївському районі було пошкоджено 16-поверховий житловий будинок.
Також ми писали, що на тлі ворожого обстрілу у кількох місцях столиці зафіксовано падіння уламків. У Шевченківському районі Києва через ракетний удар Росії зазнали серйозних руйнувань два заклади освіти, зокрема корпуси однієї з гімназій.