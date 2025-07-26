Александр Гоменюк спас тысячу бойцов за 4 года войны — история врача

Публичный разговор с Александром Гоменюком. Фото: Новини.LIVE

Военный врач Александр Гоменюк спасает жизнь раненым бойцам на фронте уже четвертый год. Он добровольно мобилизовался, боролся за жизнь побратимов в Авдеевке и после издал книгу воспоминаний об ужасах войны.

Журналисты Новини.LIVE побывали на обсуждении книги парамедика "Обломки из-под Авдеевки. Вместо сказок сыну" в Музее войны. Встречу провели ко Дню медицинского работника в Украине.

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В ночь с 23 на 24 февраля 2022 года детский ортопед-травматолог Александр Гоменюк дежурил в своей Киевской городской детской клинической больнице №1. Он узнал о начале полномасштабного вторжения от подчиненного.

"Лег поздно, поэтому проснулся около восьми утра от непонятного звука. Подумал, что за окном какая-то лента трещит. Выхожу из комнаты, а мне мой интерн говорит: "Война началась. Новые Петровцы бомбят". А больница на границе Киева и от нас довольно недалеко находилась одна база. Первые несколько недель мы сидели в больнице. Ждали, будет ли у нас госпиталь разворачиваться, а потом поняли, что нет", — рассказал врач.

Военный врач Александр Гоменюк. Фото: facebook/sashkohomenyuk

Александр сразу решил добровольно мобилизоваться, чтобы выполнять свое профессиональное назначение. Он ходил несколько дней в ТЦК и в конце концов попал в армию — в только что созданную 110-ю отдельную механизированную бригаду имени Марка Безручко. После учений команду отправили на Донецкое направление. Александр стал начальником эвакуационного отделения медицинской роты. Первых раненых принимал в Авдеевке в конце сентября 2022 года. Тогда и понял, что хочет записывать мысли и воспоминания в дневник, который позже издаст под названием "Обломки из-под Авдеевки. Вместо сказок сыну".

"Ситуация в Авдеевке ежемесячно менялась. Сейчас вражеские дроны делают мертвую зону от нуля до 20 км, а где-то уже скоро будет и по 40-50 км. Это зоны, которые простреливаются дронами, где никто не останавливается, все едут, включены РЭБы. В 2022 году Авдеевка еще была живой. Супермаркеты работали, гражданские ходили, в новом корпусе еще полностью работала больница. Меня тогда еще так удивило, мы едем в броне, шлемах, а там гражданских принимают врачи", — рассказал Александр.

За три с половиной года большой войны команда Александра спасла несколько тысяч украинских защитников. Также врач выполняет еще одну не менее тяжелую задачу: проводит осмотры погибших бойцов и констатирует причины смерти.

"Первый год большой войны мы могли час ждать пока привезут раненых. Потом это уже были точки эвакуации, мы под обстрелами находились, дальше все стало очень опасно. Самый тяжелый период — октябрь 2022 года. Мы называли его "день крови". За несколько часов привозили 20 раненых и половина из них — тяжелые. Это было первое испытание моей команды на выносливость", — вспоминает парамедик.

Александр Гоменюк с побратимами. Фото: facebook/sashkohomenyuk

Украинские защитники выходили из Авдеевки 17 февраля 2024 года. Через Александра Гоменюка и его команду прошли все бойцы, которые покидали город. Медики же эвакуировались только после того, как помогли всем раненым.

"Авдеевка в 2024 году — это мертвый город, где после большого количества штурмов он полностью разбит. Это место, где куча моих друзей осталось... В ту ночь, когда мы выходили из города, вообще был полный хаос. Эвакуация техники, мы шли пешком. Я решил, что надо печатать мысли, когда мы вышли из Авдеевки", — объясняет свою мотивацию издать книгу Александр.

Книга "Обломки из-под Авдеевки. Вместо сказок сыну". Фото: издательство "Залізний тато"

Его книга — это дневник врача, который понимает, что невозможно спасти всех, но пытается. Его воспоминания, слова наполнены болью и радостью, и, как автор сам говорит, через 40 лет станут настоящим сокровищем для историков.

"Следующую книгу о выходе из Авдеевки уже можно и сейчас издавать. А вот третий год был очень тяжелый и я не знаю, можно ли сейчас это печатать. Возможно через 10-20 лет. Это те мысли, которые были написаны со злостью. Воспоминания о третьем году будут изданы как минимум после окончания боевых действий", — анонсировал защитник.

Александр Гоменюк в поле. Фото: facebook/sashkohomenyuk

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