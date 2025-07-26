Олександр Гоменюк врятував тисячу бійців за 4 роки війни — історія лікаря

Публічна розмова з Олександром Гоменюком. Фото: Новини.LIVE

Військовий лікар Олександр Гоменюк рятує життям пораненим бійцям на фронті вже четвертий рік. Він добровільно мобілізувався, боровся за життя побратимів в Авдіївці і опісля видав книгу спогадів про жахи війни.

Журналісти Новини.LIVE побували на обговоренні книги парамедика "Уламки з-під Авдіївки. Замість казок сину" у Музеї війни. Зустріч провели до Дня медичного працівника в Україні.

Реклама

Читайте також:

Олександр Гоменюк зустрів велику війну у лікарні

У ніч з 23 на 24 лютого 2022 року дитячий ортопед-травматолог Олександр Гоменюк чергував у своїй Київській міській дитячій клінічній лікарні №1. Він дізнався про початок повномасштабного вторгнення від підлеглого.

"Ліг пізно, тому прокинувся близько восьмої ранку від незрозумілого звуку. Подумав, що за вікном якась стрічка тріскотить. Виходжу з кімнати, а мені мій інтерн каже: "Війна почалася. Нові Петрівці бомблять". А лікарня на межі Києві і від нас доволі недалеко знаходилась одна база. Перші кілька тижнів ми сиділи в лікарні. Чекали, чи буде у нас шпиталь розгортатися, а потім зрозуміли, що ні", — розповів лікар.

Військовий лікар Олександр Гоменюк. Фото: facebook/sashkohomenyuk

Олександр одразу вирішив добровільно мобілізуватись, щоб виконувати своє професійне призначення. Він ходив кілька днів до ТЦК і врешті потрапив до війська — у новостворену 110-ту окрему механізовану бригаду імені Марка Безручка. Після навчань команду відправили на Донецький напрямок. Олександр став начальником евакуаційного відділення медичної роти. Перших поранених приймав в Авдіївці у кінці вересня 2022 року. Тоді і зрозумів, що хоче записувати думки та спогади у щоденник, який пізніше видасть під назвою "Уламки з-під Авдіївки. Замість казок сину".

"Ситуація в Авдіївці щомісяця змінювалась. Зараз ворожі дрони роблять мертву зону від нуля до 20 км, а десь вже скоро буде і по 40-50 км. Це зони, які прострілюються дронами, де ніхто не зупиняється, всі їдуть, включені РЕБи. У 2022 році Авдіївка ще була живою. Супермаркети працювали, цивільні ходили, у новому корпусі ще повністю працювала лікарня. Мене тоді ще так здивувало, ми їдемо в броні, шоломах, а там цивільних приймають лікарі", — розповів Олександр.

За три з половиною роки великої війни команда Олександра врятувала кілька тисяч українських захисників. Також лікар виконує ще одне не менш важке завдання: проводить огляди загиблих бійців і констатує причини смерті.

"Перший рік великої війни ми могли годину чекати поки привезуть поранених. Потім це вже були точки евакуації, ми під обстрілами перебували, далі все стало дуже небезпечно. Найважчий період — жовтень 2023 року. Ми називали його "день крові". За кілька годин привозили 20 поранених і половина з них — важкі. Це було перше випробування моєї команди на витривалість", — пригадує парамедик.

Олександр Гоменюк з побратимами. Фото: facebook/sashkohomenyuk

Українські захисники виходили з Авдіївки 17 лютого 2024 року. Через Олександра Гоменюка та його команду пройшли всі бійці, які покидали місто. Медики ж евакуювались лише після того, як допомогли усім пораненим.

"Авдіївка у 2024 році — це мертве місто, де після великої кількості штурмів воно повністю розтрощене. Це місце, де купа моїх друзів залишилося… У ту ніч, коли ми виходили з міста, взагалі був повний хаос. Евакуація техніки, ми йшли пішки. Я дійшов до думки що треба друкувати думки, коли ми вийшли з Авдіївки", — пояснює свою мотивацію видати книгу Олександр.

Книга "Уламки з-під Авдіївки. Замість казок сину". Фото: видавництво "Залізний тато"

Його книга — це щоденник лікаря, який розуміє, що неможливо врятувати усіх, але намагається. Його спогади, слова наповнені білю і радістю, і, як автор сам скаже, за 40 років стануть справжнім скарбом для істориків.

"Наступну книгу про вихід з Авдіївки вже можна і зараз видавати. А от третій рік був дуже важкий і я не знаю, чи можна зараз це друкувати. Можливо через 10-20 років. Це ті думки, які були написані зі злістю. Спогади про третій рік будуть видані щонайменше після закінчення бойових дій", — анонсував захисник.

Олександр Гоменюк у полі. Фото: facebook/sashkohomenyuk

Нагадаємо, на яких напрямках нині точаться найбільш запеклі бої. Також ми розповідали, які посади займають жінки на фронті.