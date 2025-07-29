Киевляне перекрыли движение, чтобы почтить память жертв Еленовки — фото

Киевляне чтят память убитых в Еленовке. Фото: Новини.LIVE

В Киеве во вторник, 29 июля, активисты перекрыли дорожное движение на Майдане Независимости. Они почтили память убитых в Еленовке в ночь на 29 июля 2022 года.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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"Сегодня мы вместе на Майдане Независимости, чтобы остановить движение в центре Киева. Надеемся не только в центре, но и в целом Киев остановится, чтобы почтить память военных", — отметила организатор акции.

Минута молчания в Киеве 29 июля. Фото: Новини.LIVE

Минута молчания в Киеве 29 июля. Фото: Новини.LIVE

Люди вышли с флагами и портретами убитых военных в Еленовке.

Минута молчания в Киеве 29 июля. Фото: Новини.LIVE

Минута молчания в Киеве 29 июля. Фото: Новини.LIVE

Минута молчания в Киеве 29 июля. Фото: Новини.LIVE

Минута молчания в Киеве 29 июля. Фото: Новини.LIVE

Минута молчания в Киеве 29 июля. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 28 июля украинский лидер Владимир Зеленский напомнил о российском теракте в Еленовке.

А вчера в Киеве люди собрались, чтобы почтить молчанием каждого из погибших в Еленовке.