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Главная Киев Почтение памяти убитых в Еленовке — в Киеве перекрыли движение

Почтение памяти убитых в Еленовке — в Киеве перекрыли движение

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 10:34
Киевляне перекрыли движение, чтобы почтить память жертв Еленовки — фото
Киевляне чтят память убитых в Еленовке. Фото: Новини.LIVE

В Киеве во вторник, 29 июля, активисты перекрыли дорожное движение на Майдане Независимости. Они почтили память убитых в Еленовке в ночь на 29 июля 2022 года.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Почтение памяти убитых в Еленовке

"Сегодня мы вместе на Майдане Независимости, чтобы остановить движение в центре Киева. Надеемся не только в центре, но и в целом Киев остановится, чтобы почтить память военных", — отметила организатор акции.

Вшанування памʼяті вбитих в Оленівці у Києві 29 липня
Минута молчания в Киеве 29 июля. Фото: Новини.LIVE
Хвилина мовчання в Києві 29 липня
Минута молчания в Киеве 29 июля. Фото: Новини.LIVE

Люди вышли с флагами и портретами убитых военных в Еленовке.

Кияни вшановують памʼять вбитих в Оленівці
Минута молчания в Киеве 29 июля. Фото: Новини.LIVE
Хвилина мовчання в честь памʼяті вбитих в Оленівці
Минута молчания в Киеве 29 июля. Фото: Новини.LIVE
У Києві вшанували памʼять вбитих в Оленівці
Минута молчания в Киеве 29 июля. Фото: Новини.LIVE
Вшанування памʼяті вбитих в Оленівці 29 липня 2022 року
Минута молчания в Киеве 29 июля. Фото: Новини.LIVE
Хвилина мовчання в Києві 29 липня
Минута молчания в Киеве 29 июля. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 28 июля украинский лидер Владимир Зеленский напомнил о российском теракте в Еленовке.

А вчера в Киеве люди собрались, чтобы почтить молчанием каждого из погибших в Еленовке.

Киев война Украина Еленовка Россия
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
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