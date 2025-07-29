Кияни перекрили рух, аби вшанувати памʼять жертв Оленівки  — фото

Кияни вшановують памʼять вбитих в Оленівці. Фото: Новини.LIVE

У Києві у вівторок, 29 липня, активісти перекрили дорожній рух на Майдані Незалежності. Вони вшанували памʼять вбитих в Оленівці у ніч проти 29 липня 2022 року.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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"Сьогодні ми разом на Майдані Незалежності, аби зупинити рух в центрі Києва. Сподіваємось не тільки в центрі, а й загалом Київ зупиниться, аби вшанувати памʼять військових", — зазначила організаторка акції.

Хвилина мовчання в Києві 29 липня. Фото: Новини.LIVE

Хвилина мовчання в Києві 29 липня. Фото: Новини.LIVE

Люди вийшли з прапорами та портретами вбитих військових в Оленівці.

Хвилина мовчання в Києві 29 липня. Фото: Новини.LIVE

Хвилина мовчання в Києві 29 липня. Фото: Новини.LIVE

Хвилина мовчання в Києві 29 липня. Фото: Новини.LIVE

Хвилина мовчання в Києві 29 липня. Фото: Новини.LIVE

Хвилина мовчання в Києві 29 липня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 28 липня український лідер Володимир Зеленський нагадав про російський теракт в Оленівці.

А вчора у Києві люди зібралися, аби вшанувати мовчанням кожного із загиблих в Оленівці.