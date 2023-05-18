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Все воздушные цели над Киевом уничтожили, — глава КГВА

18 мая 2023 07:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Все воздушные цели над Киевом уничтожили, — глава КГВА
Глава КГВА Сергей Попко. Фото: facebook.com/smpopko.ksv
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В КМВА отметили, что ночью, 18 мая, оккупанты совершили атаку со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспийского моря. После запуска ракет россияне привлекли разведывательных беспилотников над Киевом.

Об этом сообщает глава КМВА Сергей Попко в Telegram.

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По предварительной информации, враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены. Окончательные данные о ракетах и БПЛА сообщат Воздушные силы.

"Предварительно, зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе — там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован", — говорится в сообщении главы КМВА.

Он отметил, что в других районах могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону.

Также пока информации о пострадавших пока нет. Данные оперативного строительства собираются и уточняются.

"В очередной раз благодарим нашу ПВО за сохраненные жизни! Следите за новыми сообщениями. Неукоснительно соблюдайте правила безопасности при объявлении воздушной тревоги!" , — добавил Сергей Попко.

Напомним, что сегодня, 18 мая, российские оккупанты совершили ночной ракетный обстрел областей Украины, в частности Киева. Как следствие, произошло возгорание в Дарницком районе.

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