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Всі повітряні цілі над Києвом знищили, — очільник КМВА

18 травня 2023 07:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Всі повітряні цілі над Києвом знищили, — очільник КМВА
Очільник КМВА Сергій Попко. Фото: facebook.com/smpopko.ksv
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У КМВА зазначили, що вночі, 18 травня, окупанти здійснили атаку зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 із району Каспійського моря. Після запуску ракет росіяни залучили розвідувальні безпілотники над Києвом. 

Про це повідомляє очільник КМВА Сергій Попко в Telegram.

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За попередньою інформацією, ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені. Остаточні дані щодо ракет та БпЛА повідомлять Повітряні сили.

"Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження зафіксовано в Дарницькому районі — там було загоряння на території гаражного кооперативу. Пожежа ліквідована", — йдеться в повідомленні очільника КМВА.

Він зазначив, що інших районах можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону.

Також наразі інформації щодо потерпілих наразі немає. Дані оперативного зведення збираються та уточнюються.

"В черговий раз дякуємо нашій ППО за збережені життя! Слідкуйте за новими повідомленнями. Неухильно дотримуйтеся правил безпеки при оголошенні повітряної тривоги!", — додав Сергій Попко.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 травня, російські окупанти здійснили нічний ракетний обстріл областей України, зокрема Києва. Як наслідок, сталося загоряння в Дарницькому районі.

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