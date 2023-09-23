Детский фестиваль в Киеве: проходящий в Художественном Арсенале

Все "разные вместе": чему учит детский фестиваль в Мыстецком Арсенале. Фоторепортаж
В Мыстецком Арсенале в столице с 22 по 24 сентября проходит фестиваль для детей и подростков "NEOмирний Арсенал. Разные вместе". Десятки локаций с играми, фокусами и интерактивными занятиями развлекают детей и в то же время доносят до них главную идею — все дети разные, и это нормально.
На открытии фестиваля побывала команда Новини.LIVE.
Мы пришли на фестиваль вместе с Татьяной и ее сыном, пятилетним Глебом. Это был наш эксперимент — как реагирует ребенок, играя в пространстве, равном для всех. Что заметит? Что почувствует?
Маленький Глеб не понимает, да и не должен понимать, что такое пространство для особых детей. Для него локация с мягкими фигурами — это просто локация с мягкими фигурами. Как говорят психологи, иногда банан это просто банан.
А на самом деле здесь взрослые пытаются с помощью игры влиять на психоэмоциональное состояние ребенка и развивать воображение.
Глеб — совершенно здоровый ребенок. Рядом с ним на фестивале десятки детей с диагнозами. Чувствует ли он разницу? Нет.
Мальчик надевает наушники и угадывает звуки. "Я слышу, как едут машины", — говорит, и бежит играть дальше. Для него это просто звук авто. Так же непоседливо он рассматривал портреты детей, которые для него такие же, как он.
На самом деле, Глеб слышал шум города так, как чувствуют его дети со спектром аутизма. Более громко и хаотично. У них звук транспорта и незнакомые люди вызывают тревожность.
Портреты на стенах — это уникальный фотопроект "Eye Contact. Взгляд в спектре". Все дети — воспитанники центра бесплатной коррекционной помощи детям ВПЛ в спектре аутизма Levchyk Spektrum Hub, основанного во Львове благотворительным фондом Future For Ukraine.
Представители хаба на фестивале знакомят посетителей с разностью нашего общества. И делают это так, что для маленького Глеба все равны и одинаковы.
С десятками других детей он играл на музыкальных инструментах, рисовал картины, проводил опыты на свечах. И в формате игры мальчик чувствовал разность и равенство одновременно, экспериментируя ходить с закрытыми глазами, как это делают незрячие.
Благотворительные фонды, школы и садики, музеи, издательства — на этом фестивале объединились все, кто стремится побуждать людей исследовать "различия" у нас и вокруг нас и научиться принимать и ценить эти отличия.