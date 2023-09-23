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Все "разные вместе": чему учит детский фестиваль в Мыстецком Арсенале. Фоторепортаж

23 сентября 2023 12:11
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Детский фестиваль в Киеве: проходящий в Художественном Арсенале
Детский фестиваль в Художественном Арсенале. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Мыстецком Арсенале в столице с 22 по 24 сентября проходит фестиваль для детей и подростков "NEOмирний Арсенал. Разные вместе". Десятки локаций с играми, фокусами и интерактивными занятиями развлекают детей и в то же время доносят до них главную идею — все дети разные, и это нормально.

На открытии фестиваля побывала команда Новини.LIVE.

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Арсенал
Фестиваль для детей в Мыстецком Арсенале. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Мы пришли на фестиваль вместе с Татьяной и ее сыном, пятилетним Глебом. Это был наш эксперимент — как реагирует ребенок, играя в пространстве, равном для всех. Что заметит? Что почувствует?

Семья
Пятилетний Глеб. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Unicef
Локация Unicef ​​на фестивале. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Маленький Глеб не понимает, да и не должен понимать, что такое пространство для особых детей. Для него локация с мягкими фигурами — это просто локация с мягкими фигурами. Как говорят психологи, иногда банан это просто банан.

А на самом деле здесь взрослые пытаются с помощью игры влиять на психоэмоциональное состояние ребенка и развивать воображение.

Дети
Игра в безопасном пространстве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Глеб — совершенно здоровый ребенок. Рядом с ним на фестивале десятки детей с диагнозами. Чувствует ли он разницу? Нет.

Мальчик надевает наушники и угадывает звуки. "Я слышу, как едут машины", — говорит, и бежит играть дальше. Для него это просто звук авто. Так же непоседливо он рассматривал портреты детей, которые для него такие же, как он.

Арсенал
Глеб с мамой на фотовыставке "Взгляд в спектре". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На самом деле, Глеб слышал шум города так, как чувствуют его дети со спектром аутизма. Более громко и хаотично. У них звук транспорта и незнакомые люди вызывают тревожность.

Дети
Эмоции ребенка на фестивале. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Портреты на стенах — это уникальный фотопроект "Eye Contact. Взгляд в спектре". Все дети — воспитанники центра бесплатной коррекционной помощи детям ВПЛ в спектре аутизма Levchyk Spektrum Hub, основанного во Львове благотворительным фондом Future For Ukraine.

Фонд Future for Ukraine
Фотопроект "Eye Contact. Взгляд в спектре". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Представители хаба на фестивале знакомят посетителей с разностью нашего общества. И делают это так, что для маленького Глеба все равны и одинаковы.

Дети
Игра на ощупь. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С десятками других детей он играл на музыкальных инструментах, рисовал картины, проводил опыты на свечах. И в формате игры мальчик чувствовал разность и равенство одновременно, экспериментируя ходить с закрытыми глазами, как это делают незрячие.

Детский фестиваль
Ребенок пробует ходить с закрытыми глазами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Детский фестиваль
Эксперимент со свечами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Свирель
Игра на музыкальных инструментах. ​​Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Благотворительные фонды, школы и садики, музеи, издательства — на этом фестивале объединились все, кто стремится побуждать людей исследовать "различия" у нас и вокруг нас и научиться принимать и ценить эти отличия.

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