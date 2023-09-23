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Всі "різні разом": чому вчить дитячий фестиваль в Мистецькому Арсеналі. Фоторепортаж

23 вересня 2023 12:11
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Дитячий фестиваль у Києві: що проходить у Мистецькому Арсеналі
Дитячий фестиваль у Мистецькому Арсеналі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У Мистецькому Арсеналі у столиці з 22 по 24 вересня проходить фестиваль для дітей та підлітків "NEOсвітній Арсенал. Різні разом". Десятки локацій з іграми, фокусами та інтерактивними заняттями розважають дітей і водночас доносять до них головну ідею — всі діти різні, і це нормально.

На відкритті фестивалю побувала команда Новини.LIVE.

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Арсенал
Фестиваль для дітей у Мистецькому Арсеналі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ми прийшли на фестиваль разом з Тетяною та її сином, пʼятирічним Глібом. Це був наш експеримент — як зреагує дитина, граючись у просторі, рівному для всіх. Що помітить? Що відчує?

Сім'я
П'ятирічний Гліб. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Unicef
Локація Unicef на фестивалі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Маленький Гліб не розуміє, та і не повинен розуміти, що таке простір для особливих дітей. Для нього локація з мʼякими фігурами — це просто локація з мʼякими фігурами. Як кажуть психологи — інколи банан це просто банан.

А насправді тут дорослі намагаються за допомогою гри впливати на психоемоційний стан дитини і розвивати уяву.

Діти
Гра у безпечному просторі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Гліб — абсолютно здорова дитина. Поруч з ним на фестивалі — десятки дітей з діагнозами. Чи відчуває він різницю? Ні.

Хлопчик одягає навушники і вгадує звуки. "Я чую, як їдуть машини", — промовляє, і біжить гратися далі. Для нього це просто звук авто. Так само непосидюче він розглядав портрети дітей, які для нього такі ж, як він.

Арсенал
Гліб з мамою на фотовиставці "Погляд у спектрі". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Насправді Гліб чув шум міста так, як відчувають його діти зі спектром аутизму. Більш голосно та хаотично. У них звук транспорту і незнайомі люди викликають тривожність.

Діти
Емоції дитини на фестивалі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Портрети на стінах — це  унікальний фотопроєкт "Eye Contact. Погляд у спектрі". Всі діти — вихованці центру безкоштовної корекційної допомоги дітям ВПО у спектрі аутизму Levchyk Spektrum Hub, заснованого у Львові благодійним фондом Future For Ukraine.

Фонд Future for Ukraine
Фотопроєкт "Eye Contact. Погляд у спектрі". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Представники хабу на фестивалі знайомлять відвідувачів з "різністю" нашого суспільства. І роблять це так, що для маленького Гліба всі рівні та однакові.

Діти
Гра на дотик. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З десятками інших дітей він грав на музичних інструментах, малював картини, проводив досліди на свічках. І в форматі гри хлопчик відчував різність та рівність одночасно, експериментуючи ходити просто з закритими очима, як це роблять незрячі.

Дитячий фестиваль
Дитина пробує ходити з закритими очима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Дитячий фестиваль
Експеримент зі свічками. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Сопілка
Гра на музичних інструментах. ​​​​​​Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Благодійні фонди, школи та садочки, музеї, видавництва — на цьому фестивалі обʼєдналися всі, хто має на меті спонукати людей досліджувати "різності" в нас і навколо нас та навчитися приймати та цінувати ці відмінності.

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