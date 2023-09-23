Дитячий фестиваль у Києві: що проходить у Мистецькому Арсеналі

Всі "різні разом": чому вчить дитячий фестиваль в Мистецькому Арсеналі. Фоторепортаж
У Мистецькому Арсеналі у столиці з 22 по 24 вересня проходить фестиваль для дітей та підлітків "NEOсвітній Арсенал. Різні разом". Десятки локацій з іграми, фокусами та інтерактивними заняттями розважають дітей і водночас доносять до них головну ідею — всі діти різні, і це нормально.
На відкритті фестивалю побувала команда Новини.LIVE.
Ми прийшли на фестиваль разом з Тетяною та її сином, пʼятирічним Глібом. Це був наш експеримент — як зреагує дитина, граючись у просторі, рівному для всіх. Що помітить? Що відчує?
Маленький Гліб не розуміє, та і не повинен розуміти, що таке простір для особливих дітей. Для нього локація з мʼякими фігурами — це просто локація з мʼякими фігурами. Як кажуть психологи — інколи банан це просто банан.
А насправді тут дорослі намагаються за допомогою гри впливати на психоемоційний стан дитини і розвивати уяву.
Гліб — абсолютно здорова дитина. Поруч з ним на фестивалі — десятки дітей з діагнозами. Чи відчуває він різницю? Ні.
Хлопчик одягає навушники і вгадує звуки. "Я чую, як їдуть машини", — промовляє, і біжить гратися далі. Для нього це просто звук авто. Так само непосидюче він розглядав портрети дітей, які для нього такі ж, як він.
Насправді Гліб чув шум міста так, як відчувають його діти зі спектром аутизму. Більш голосно та хаотично. У них звук транспорту і незнайомі люди викликають тривожність.
Портрети на стінах — це унікальний фотопроєкт "Eye Contact. Погляд у спектрі". Всі діти — вихованці центру безкоштовної корекційної допомоги дітям ВПО у спектрі аутизму Levchyk Spektrum Hub, заснованого у Львові благодійним фондом Future For Ukraine.
Представники хабу на фестивалі знайомлять відвідувачів з "різністю" нашого суспільства. І роблять це так, що для маленького Гліба всі рівні та однакові.
З десятками інших дітей він грав на музичних інструментах, малював картини, проводив досліди на свічках. І в форматі гри хлопчик відчував різність та рівність одночасно, експериментуючи ходити просто з закритими очима, як це роблять незрячі.
Благодійні фонди, школи та садочки, музеї, видавництва — на цьому фестивалі обʼєдналися всі, хто має на меті спонукати людей досліджувати "різності" в нас і навколо нас та навчитися приймати та цінувати ці відмінності.