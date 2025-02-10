Убийца сбежал из психбольницы — в Киеве задержали злоумышленника

Сбежал из психбольницы — в Киеве задержали опасного убийцу
В Киеве задержали 29-летнего мужчину, который сбежал из психбольницы. Злоумышленник был осужден за тяжкие преступления, в частности, убийство.
Об этом сообщает полиция Киева в Facebook в понедельник, 10 февраля.
Задержали опасного убийцу в Киеве
Как отмечают в полиции, мужчина сбежал из лечебного учреждения. Он отбывал наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Сообщение об исчезновении пациента поступило в полицию от дежурного врача еще 7 февраля. Правоохранители объявили мужчину в розыск. Осужденного нашли в столице и вернули в лечебное учреждение.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении за побег из специализированного лечебного учреждения. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Харьковской области судили мужчину, который убил собственного сына во время ссоры. По его словам, это произошло случайно.
Также в Полтаве судили пенсионерку, которая зарезала своего мужа. Это произошло во время конфликта, который возник из-за картофеля.
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