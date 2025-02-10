Убийца сбежал из психбольницы — в Киеве задержали злоумышленника

Полицейские с оружием. Фото: Нацполиция

В Киеве задержали 29-летнего мужчину, который сбежал из психбольницы. Злоумышленник был осужден за тяжкие преступления, в частности, убийство.

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook в понедельник, 10 февраля.

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Как отмечают в полиции, мужчина сбежал из лечебного учреждения. Он отбывал наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Мужчина, который сбежал из психбольницы. Фото: скриншот

Сообщение об исчезновении пациента поступило в полицию от дежурного врача еще 7 февраля. Правоохранители объявили мужчину в розыск. Осужденного нашли в столице и вернули в лечебное учреждение.

Сообщение полиции. Фото: скриншот

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении за побег из специализированного лечебного учреждения. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Харьковской области судили мужчину, который убил собственного сына во время ссоры. По его словам, это произошло случайно.

Также в Полтаве судили пенсионерку, которая зарезала своего мужа. Это произошло во время конфликта, который возник из-за картофеля.