Вбивця втік з психлікарні — у Києві затримали зловмисника

Втік із психлікарні — у Києві затримали небезпечного вбивцю
У Києві затримали 29-річного чоловіка, який втік з психлікарні. Зловмисник був засуджений за тяжкі злочини, зокрема, вбивство.
Про це повідомляє поліція Києва у Facebook в понеділок, 10 лютого.
Затримали небезпечного вбивцю у Києві
Як зазначають у поліції, чоловік втік із лікувального закладу. Він відбував покарання за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.
Повідомлення про зникнення пацієнта надійшло у поліцію від чергового лікаря ще 7 лютого. Правоохоронці оголосили чоловіка у розшук. Засудженого знайшли у столиці та повернули до лікувального закладу.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за втечу зі спеціалізованого лікувального закладу. Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Харківській області судили чоловіка, який вбив власного сина під час сварки. За його словами, це сталося випадково.
Також у Полтаві судили пенсіонерку, яка зарізала свого чоловіка. Це сталося під час конфлікту, який виник через картоплю.
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