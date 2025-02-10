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Втік із психлікарні — у Києві затримали небезпечного вбивцю

10 лютого 2025 17:56
Ольга Антоновська - редактор
Вбивця втік з психлікарні — у Києві затримали зловмисника
Поліцейські зі зброєю. Фото: Нацполіція
Ольга Антоновська - редактор

У Києві затримали 29-річного чоловіка, який втік з психлікарні. Зловмисник був засуджений за тяжкі злочини, зокрема, вбивство.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook в понеділок, 10 лютого.

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Як зазначають у поліції, чоловік втік із лікувального закладу. Він відбував покарання за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

У Києві затримали вбивцю, який втік з психлікарні
Чоловік, який втік з психлікарні. Фото: скриншот

Повідомлення про зникнення пацієнта надійшло у поліцію від чергового лікаря ще 7 лютого. Правоохоронці оголосили чоловіка у розшук. Засудженого знайшли у столиці та повернули до лікувального закладу.

У Києві затримали вбивцю, який втік з психлікарні
Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за втечу зі спеціалізованого лікувального закладу. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Харківській області судили чоловіка, який вбив власного сина під час сварки. За його словами, це сталося випадково.

Також у Полтаві судили пенсіонерку, яка зарізала свого чоловіка. Це сталося під час конфлікту, який виник через картоплю.

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