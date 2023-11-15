Улицы Киева затопило кипятком из-за прорыва трубы с горячей водой — видео
Этой ночью на улице Саперно-Слободской в Киеве прорвало трубу с горячей водой. Из-за этого дома и автомобили объяла густая пара.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Прорыв трубы с горячей водой в Киеве
Как известно, на Саперно-Слободской улице в Киеве образовались "термальные источники". В Киеве прорвало трубу с горячей водой
По информации местных пабликов вода полностью затопила подземный переход. Официальных комментариев пока нет. Также из-за прорыва трубы с горячей водой дома и автомобили окутал густой пар.
Кроме того, из-за прорыва местами была плохая видимость на дороге, поскольку возник водяной пар, поднимающийся над горячей водой.
Напомним, что в Киеве 2 ноября произошел прорыв теплотрассы у станции метро "Олимпийская". Несколько улиц столицы затопило горячей водой.
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