Улицы Киева затопило кипятком из-за прорыва трубы с горячей водой — видео

Затопленные улицы в Киеве. Фото (архивное): t.me/kyiv_n

Этой ночью на улице Саперно-Слободской в Киеве прорвало трубу с горячей водой. Из-за этого дома и автомобили объяла густая пара.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Прорыв трубы с горячей водой в Киеве

Как известно, на Саперно-Слободской улице в Киеве образовались "термальные источники". В Киеве прорвало трубу с горячей водой

По информации местных пабликов вода полностью затопила подземный переход. Официальных комментариев пока нет. Также из-за прорыва трубы с горячей водой дома и автомобили окутал густой пар.

Пара на улицах в Киеве из-за прорыва трубы. Фото: скриншот

Пара на улицах в Киеве из-за прорыва трубы. Фото: скриншот

Кроме того, из-за прорыва местами была плохая видимость на дороге, поскольку возник водяной пар, поднимающийся над горячей водой.

Напомним, что в Киеве 2 ноября произошел прорыв теплотрассы у станции метро "Олимпийская". Несколько улиц столицы затопило горячей водой.