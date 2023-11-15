Вулиці Києва затопило кип'ятком через прорив труби з гарячою водою — відео

Затоплені вулиці у Києві. Фото (архівне): t.me/kyiv_n

Цієї ночі на вулиці Саперно-Слобідській в Києві прорвало трубу з гарячою водою. Через це будинки та автомобілі огорнула густа пара.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Прорив труби з гарячою водою у Києві

Як відомо, на Саперно-Слобідській вулиці у Києві утворились "термальні джерела". У Києві прорвало трубу з гарячою водою.

За інформацією місцевих пабліків, вода повністю затопила підземний перехід. Офіційних коментарів поки не було. Також через прорив труби з гарячою водою будинки та автомобілі огорнула густа пара.

Пара на вулицях у Києві через прорив труби. Фото: скриншот

Пара на вулицях у Києві через прорив труби. Фото: скриншот

Окрім того, через прорив місцями була погана видимість на дорозі, оскільки виникла водяна пара, що підіймається над гарячою водою.

Нагадаємо, що у Києві 2 листопада стався прорив теплотраси біля станції метро "Олімпійська". Декілька вулиць столиці затопило гарячою водою.