Погода в Киеве 20 июля — столицу затопил ливень

Сильный ливень в Киеве. Фото: кадр из видео

Киев 20 июля затопил сильный ливень. Из-за осадков в столице затруднено движение на дорогах.

Об этом сообщают местные паблики.

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Ливень в Киеве 20 июля

Из-за сильного ливня улицы Киева превращаются в реки, а вода заливает подземные переходы и метро. Также сообщается, что на дорогах затруднено движение.

Ранее синоптики сообщали, что 20 июля в столице также возможен ветер с порывами 7-12 м/с и сильные грозы. В то же время температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +22...+24 °C.

Напомним, синоптики шокировали прогнозами погоды в Украине завтра. Ожидается теплая погода, но в ряде областей пройдут дожди и грозы.

В то же время синоптик Вера Балабух предупредила, что в этом году летом ожидаются новые температурные рекорды.