Погода в Києві 20 липня — столиця затопила злива

Сильна злива у Києві. Фото: кадр з відео

Київ 20 липня затопила сильна злива. Через опади у столиці ускладнений рух на дорогах.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Злива у Києві 20 липня

Через сильну зливу вулиці Києва перетворюються на річки, а вода заливає підземні переходи й метро. Також повідомляється, що на дорогах ускладнений рух.

Раніше синоптики повідомляли, що 20 липня у столиці також можливий вітер з поривами 7-12 м/с та сильні грози. Водночас температура повітря упродовж дня коливатиметься в межах +22...+24 °C.

Нагадаємо, синоптики шокували прогнозами погоди в Україні завтра. Очікується тепла погода, але у низці областей пройдуть дощі та грози.

Водночас синоптикиня Віра Балабух попередила, що цього року влітку очікуються нові температурні рекорди.