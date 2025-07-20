Погода в Києві 20 липня — столиця затопила злива

Вулиці перетворились на річки — Київ затопила злива
Київ 20 липня затопила сильна злива. Через опади у столиці ускладнений рух на дорогах.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Злива у Києві 20 липня
Через сильну зливу вулиці Києва перетворюються на річки, а вода заливає підземні переходи й метро. Також повідомляється, що на дорогах ускладнений рух.
Раніше синоптики повідомляли, що 20 липня у столиці також можливий вітер з поривами 7-12 м/с та сильні грози. Водночас температура повітря упродовж дня коливатиметься в межах +22...+24 °C.
Нагадаємо, синоптики шокували прогнозами погоди в Україні завтра. Очікується тепла погода, але у низці областей пройдуть дощі та грози.
Водночас синоптикиня Віра Балабух попередила, що цього року влітку очікуються нові температурні рекорди.
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