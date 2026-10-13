В результате атаки РФ на Киев пострадало кафе в Соломенском районе: подробности

Выбитые окна и поврежденная крыша: атака РФ повредила кафе в Киеве
В Соломенском районе Киева в результате российской атаки повреждена кофейня: взрыв неподалеку выбил в заведении окна, а также повредил крышу и стены. В момент удара посетителей внутри не было, сотрудники не пострадали, однако осколки стекла травмировали людей, находившихся на улице.
Сейчас владелица заведения уже планирует восстановление, о чем она рассказала журналисту Новини.LIVE Игорю Кузнецову.
Российская атака повредила кофейню в Киеве
По словам Анастасии, которая является владелицей кофейни, взрыв прогремел неподалеку от заведения. Взрывной волной в помещении выбило окна, также были повреждены крыша и стены.
На момент атаки посетителей внутри кофейни не было. Сотрудники заведения также не пострадали. В то же время осколки выбитого стекла травмировали людей, находившихся на улице.
Владелица призналась, что ранее видела последствия российских атак в заведениях знакомых и конкурентов, однако теперь с такими разрушениями столкнулась сама.
"У нас разбита душа", — описала Анастасия свое состояние.
Несмотря на повреждения, владелица планирует отремонтировать помещение и возобновить работу кофейни.
Во время российской атаки в парке "Орленок" в Соломенском районе Киева упали обломки беспилотника.
В результате этого пострадали две женщины в возрасте 35 и 40 лет. Их госпитализировали с осколочными ранениями.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что международные партнеры не предупредили Украину о запуске пяти баллистических ракет, которые ударили по Киеву. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что своевременные разведывательные данные о таких атаках помогают спасать жизни людей.
Также Новини.LIVE писал, что вечером 12 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В Днепровском районе под удар попал объект транспортной инфраструктуры, а в Деснянском ракета попала в четырехэтажное складское здание.