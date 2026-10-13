В результате атаки РФ на Киев пострадало кафе в Соломенском районе: подробности

Поврежденное кафе в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Соломенском районе Киева в результате российской атаки повреждена кофейня: взрыв неподалеку выбил в заведении окна, а также повредил крышу и стены. В момент удара посетителей внутри не было, сотрудники не пострадали, однако осколки стекла травмировали людей, находившихся на улице.

Сейчас владелица заведения уже планирует восстановление, о чем она рассказала журналисту Новини.LIVE Игорю Кузнецову.

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Поврежденная кофейня в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российская атака повредила кофейню в Киеве

По словам Анастасии, которая является владелицей кофейни, взрыв прогремел неподалеку от заведения. Взрывной волной в помещении выбило окна, также были повреждены крыша и стены.

На момент атаки посетителей внутри кофейни не было. Сотрудники заведения также не пострадали. В то же время осколки выбитого стекла травмировали людей, находившихся на улице.

Поврежденная кофейня в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Владелица призналась, что ранее видела последствия российских атак в заведениях знакомых и конкурентов, однако теперь с такими разрушениями столкнулась сама.

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"У нас разбита душа", — описала Анастасия свое состояние.

Несмотря на повреждения, владелица планирует отремонтировать помещение и возобновить работу кофейни.

Поврежденная кофейня в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Во время российской атаки в парке "Орленок" в Соломенском районе Киева упали обломки беспилотника.

В результате этого пострадали две женщины в возрасте 35 и 40 лет. Их госпитализировали с осколочными ранениями.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что международные партнеры не предупредили Украину о запуске пяти баллистических ракет, которые ударили по Киеву. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что своевременные разведывательные данные о таких атаках помогают спасать жизни людей.

Также Новини.LIVE писал, что вечером 12 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В Днепровском районе под удар попал объект транспортной инфраструктуры, а в Деснянском ракета попала в четырехэтажное складское здание.