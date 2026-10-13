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Головна Київ Вибиті вікна та пошкоджений дах: атака РФ понівечила кав'ярню в Києві

Вибиті вікна та пошкоджений дах: атака РФ понівечила кав'ярню в Києві

Ua ru
13 жовтня 2026 17:33
Репортаж
Атака РФ на Київ пошкодила кав'ярню в Солом'янському районі: деталі
Пошкоджена кав'ярня в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджено кав'ярню: вибух неподалік вибив у закладі вікна, а також пошкодив дах і стіни. У момент удару відвідувачів усередині не було, працівники не постраждали, однак уламки скла травмували людей, які перебували надворі.

Наразі власниця закладу вже планує відновлення, про що вона розповіла журналісту Новини.LIVE Ігорю Кузнєцову.

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кафе в Киеве
Пошкоджена кав'ярня в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російська атака пошкодила кав'ярню в Києві

За словами Анастасії, яка є власницею кав'ярні, вибух пролунав неподалік від закладу. Вибуховою хвилею у приміщенні вибило вікна, також було пошкоджено дах і стіни.

На момент атаки відвідувачів усередині кав'ярні не було. Працівники закладу також не постраждали. Водночас уламки вибитого скла травмували людей, які перебували на вулиці.

кафе в Киеве
Пошкоджена кав'ярня в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Власниця зізналася, що раніше бачила наслідки російських атак у закладах знайомих та конкурентів, однак тепер із такими руйнуваннями зіткнулася сама.

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Попри пошкодження, власниця планує відремонтувати приміщення та відновити роботу кав'ярні.

Під час російської атаки в парку "Орлятко" у Солом'янському районі Києва впали уламки безпілотника.

кафе в Киеве
Пошкоджена кав'ярня в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Унаслідок цього постраждали дві жінки віком 35 та 40 років. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що міжнародні партнери не попередили Україну про запуск п'яти балістичних ракет, які вдарили по Києву. Президент Володимир Зеленський наголосив, що своєчасні розвідувальні дані про такі атаки допомагають рятувати життя людей.

Також Новини.LIVE писав, що ввечері 12 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У Дніпровському районі під удар потрапив об'єкт транспортної інфраструктури, а в Деснянському ракета влучила в чотириповерхову складську будівлю.

Київ безпілотники обстріли кафе армія РФ
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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