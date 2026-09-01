Выбивали двери топорами: в Борисполе рассказали о последствиях нападения РФ

Выбивали двери топорами: в Борисполе рассказали о последствиях обстрела
Жители Борисполя, пострадавшие во время ночной атаки России, получили тяжелые проникающие ранения внутренних органов, в частности селезенки и легких. Люди оказались заблокированными в квартирах пятиэтажного дома и не могли самостоятельно выбраться из-за деформированных взрывом конструкций. Самых тяжелораненых госпитализировали, а маленького ребенка срочно доставили в столичную больницу Охматдет.
Об этом сообщила в эфире Ранок.LIVE журналистка Анна Сирик.
Удар по жилому дому
Удар РФ пришелся по пятиэтажному дому, образовав воронку и уничтожив соседние здания, десятки припаркованных автомобилей и коммерческие объекты.
Из дома эвакуировали 50 жильцов. По предварительной информации, пострадали восемь человек, среди них один ребенок. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Среди пострадавших целая семья: состояние взрослых и маленького ребёнка остаётся очень тяжёлым. Ребёнка медики решили немедленно транспортировать в столичную больницу Охматдет.
Спасение из заблокированных квартир
Местные жители вспоминают, что взрывная волна мгновенно заблокировала выходы из квартир, где начался пожар.
Жительница дома рассказала, что выйти на улицу было невозможно из-за деформации металла. Семьям пришлось искать инструменты и буквально прорубать себе путь на свободу.
"Мы пытались выйти на улицу, но двери были заблокированы, не могли открыть, пришлось рубить топором", — рассказала жительница дома Полина.
Как писали Новини.LIVE ранее, в другой части Борисполя россияне разрушили здание местного предприятия. Там погибли два человека, ещё трое получили ранения. Еще один человек погиб в результате удара по местной СТО. Спасательные и аварийные работы на местах ударов продолжаются.
Также мы сообщали, что в целом в Борисполе погибли четверо человек, еще 13 получили ранения. Киевская область уже почти неделю подряд подвергается атакам РФ, что свидетельствует о намерении оккупантов измотать украинскую ПВО.