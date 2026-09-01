Выбивали двери топорами: в Борисполе рассказали о последствиях нападения РФ

Люди на месте обстрела в Борисполе. Фото: ГСЧС Киевской области

Жители Борисполя, пострадавшие во время ночной атаки России, получили тяжелые проникающие ранения внутренних органов, в частности селезенки и легких. Люди оказались заблокированными в квартирах пятиэтажного дома и не могли самостоятельно выбраться из-за деформированных взрывом конструкций. Самых тяжелораненых госпитализировали, а маленького ребенка срочно доставили в столичную больницу Охматдет.

Об этом сообщила в эфире Ранок.LIVE журналистка Анна Сирик.

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Удар по жилому дому

Удар РФ пришелся по пятиэтажному дому, образовав воронку и уничтожив соседние здания, десятки припаркованных автомобилей и коммерческие объекты.

Из дома эвакуировали 50 жильцов. По предварительной информации, пострадали восемь человек, среди них один ребенок. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Среди пострадавших целая семья: состояние взрослых и маленького ребёнка остаётся очень тяжёлым. Ребёнка медики решили немедленно транспортировать в столичную больницу Охматдет.

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Спасение из заблокированных квартир

Местные жители вспоминают, что взрывная волна мгновенно заблокировала выходы из квартир, где начался пожар.

Жительница дома рассказала, что выйти на улицу было невозможно из-за деформации металла. Семьям пришлось искать инструменты и буквально прорубать себе путь на свободу.

"Мы пытались выйти на улицу, но двери были заблокированы, не могли открыть, пришлось рубить топором", — рассказала жительница дома Полина.

Как писали Новини.LIVE ранее, в другой части Борисполя россияне разрушили здание местного предприятия. Там погибли два человека, ещё трое получили ранения. Еще один человек погиб в результате удара по местной СТО. Спасательные и аварийные работы на местах ударов продолжаются.

Также мы сообщали, что в целом в Борисполе погибли четверо человек, еще 13 получили ранения. Киевская область уже почти неделю подряд подвергается атакам РФ, что свидетельствует о намерении оккупантов измотать украинскую ПВО.