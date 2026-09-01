Вибивали двері сокирами: в Борисполі розповіли про наслідки атаки РФ

Люди на місці обстрілу у Борисполі. Фото: ДСНС Київщини

Жителі Борисполя, які постраждали під час нічної атаки Росії, отримали важкі проникаючі поранення внутрішніх органів, зокрема селезінки та легень. Люди опинилися у заблокованих квартирах п'ятиповерхівки і не могли самостійно вибратися через деформовані вибухом конструкції. Найважчих поранених з госпіталізували, а малу дитину терміново доправили до столичної лікарні "Охматдит".

Про це повідомила в ефірі Ранок.LIVE журналістка Анна Сірик.

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Удар по житловому будинку

Удар РФ прийшовся по п'ятиповерховому будинку, утворивши вирву та знищивши сусідні будівлі, десятки припаркованих автомобілів і комерційні об'єкти.

Із будинку евакуювали 50 мешканців. За попередньою інформацією, постраждали вісім людей, серед них одна дитина. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

Серед постраждалих ціла сім'я: стан дорослих та маленької дитини залишається дуже складним. Дитину медіки вирішили негайно транспортувати до столичної лікарні "Охматдит".

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Порятунок із заблокованих квартир

Місцеві мешканці згадують, що вибухова хвиля миттєво заклинила виходи з помешкань, де почалася пожежа.

Жителька будинку розказала, що вийти на вулицю було неможливо через деформацію металу. Сім'ї довелося шукати інструменти і буквально прорубувати собі шлях на волю.

"Ми намагались вийти на вулицю, але двері були заблоковані, не могли відкрити, довелося вбивати сокирою", — розповіла мешканка будинку Поліна.

Як писали Новини.LIVE раніше, в іншій частині Борисполя росіяни зруйнували будівлю місцевого підприємства. Там загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Ще одна людина загинула внаслідок удару по місцевому СТО. Рятувальні та аварійні роботи на місцях ударів тривають.

Також ми повідомляли, що загалом у Борисполі загинули четверо людей, ще 13 отримали поранення. Київська област вже майже тиждень поспіль перебуває під атаками РФ, що свідчить про намір окупантів виснажити українську ППО.