Выдержки и вернуться домой — поздравления киевлян для ВСУ

Выдержки и вернуться домой — поздравления киевлян для ВСУ

Дата публикации 6 декабря 2025 11:39
Как киевляне поздравили украинских военных — видео
Украинские защитники. Фото: Генштаб ВСУ

Шестого декабря Вооруженные Силы Украины отмечают профессиональный праздник. Дата была выбрана не случайно. В этот день в 1919 году начался Первый зимний поход армии УНР.

Журналисты Новини.LIVE передают поздравления защитникам от киевлян.

Что бы вы хотели пожелать нашим военным?

"Чтобы все вернулись здоровыми, чтобы наконец была уже победа или мир на наших условиях, на украинских. Желаю, чтобы они все-все были здоровы и вернулись с фронта домой", — сказала Нина.

"Выдержки. Победы, силы, мужества и достатка. Однако, с оглядкой на последние события больше всего — выдержки", — говорит киевлянин Сергей.

Киянин Сергій
Киевлянин Сергей. Фото: Новини.LIVE

Киевляне выражают благодарность военным за возможность продолжать жить в независимой стране.

"Я бы пожелала им бы еще больше сил, крепких нервов и, чтобы они никогда не сдавались. Чтобы у них все получалось, и самое главное — чтобы они вернулись живыми к своим семьям, женщинам, детям, родителям", — с улыбкой пожелала Виктория.

Киев ВСУ поздравления украинские военные
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
