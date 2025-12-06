Відео
Головна Київ Витримки та повернутися додому — привітання киян для ЗСУ

Витримки та повернутися додому — привітання киян для ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 11:39
Як кияни привітали українських військових — відео
Українські захисники. Фото: Генштаб ЗСУ

Шостого грудня Збройні Сили України відзначають професійне свято. Дата була обрана не випадково. Цього дня у 1919 році розпочався Перший зимовий похід армії УНР. 

Журналісти Новини.LIVE передають вітання захисникам від киян.

Що б ви хотіли побажати нашим військовим?

"Щоб всі вернулися здоровими, щоб нарешті була вже перемога чи мир на наших умовах, на українських. Бажаю, щоб вони всі-всі були здорові і повернулися з фронту додому", — сказала Ніна.

"Витримки. Перемоги, сили, мужності і достатку. Однак, з оглядом на останні події найбільше — витримки", — говорить киянин Сергій.

Киянин Сергій
Киянин Сергій. Фото: Новини.LIVE

Кияни висловлюють вдячність військовим за можливість продовжувати жити в незалежній країні.

"Я б побажала їм би ще більше сил, міцних нервів і, щоб вони ніколи не здавалися, щоб у них все виходило, і найголовніше — щоб вони повернулись живими до своїх сімей, жінок, дітей, батьків", — з усмішкою побажала Вікторія.

Київ ЗСУ привітання війна українські військові
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
