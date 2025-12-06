Як кияни привітали українських військових — відео

Витримки та повернутися додому — привітання киян для ЗСУ
Шостого грудня Збройні Сили України відзначають професійне свято. Дата була обрана не випадково. Цього дня у 1919 році розпочався Перший зимовий похід армії УНР.
Журналісти Новини.LIVE передають вітання захисникам від киян.
Що б ви хотіли побажати нашим військовим?
"Щоб всі вернулися здоровими, щоб нарешті була вже перемога чи мир на наших умовах, на українських. Бажаю, щоб вони всі-всі були здорові і повернулися з фронту додому", — сказала Ніна.
"Витримки. Перемоги, сили, мужності і достатку. Однак, з оглядом на останні події найбільше — витримки", — говорить киянин Сергій.
Кияни висловлюють вдячність військовим за можливість продовжувати жити в незалежній країні.
"Я б побажала їм би ще більше сил, міцних нервів і, щоб вони ніколи не здавалися, щоб у них все виходило, і найголовніше — щоб вони повернулись живими до своїх сімей, жінок, дітей, батьків", — з усмішкою побажала Вікторія.
