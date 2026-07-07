В Киеве задержали помощника судьи и адвоката за взятку в размере 3500 долларов

Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура

Помощник судьи Святошинского районного суда и столичный адвокат получили уведомления о подозрении от Киевской городской прокуратуры в вымогательстве 3500 долларов США у военнослужащего. За эти деньги сообщники обещали вынесение положительного судебного решения по гражданскому делу об установлении факта проживания одной семьей для получения наследства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Киевской городской прокуратуры.

В Киеве помощник судьи за взятку обещал повлиять на вердикт

Правоохранители столицы разоблачили и сообщили о подозрении адвокату, а также помощнику судьи Святошинского районного суда города Киева. Обоих фигурантов задержали за предложение и вымогательство денег в сумме 3500 долларов США, которые они хотели получить за обеспечение необходимого решения суда.

По информации пресс-службы Киевской городской прокуратуры, жертвой шантажа стал украинский военнослужащий, который хотел помочь своей матери в деле о наследстве. Его мать более двух десятилетий прожила вместе с мужчиной без официальной регистрации брака. Однако для получения статуса наследницы в первую очередь необходимо было юридически доказать факт совместного проживания одной семьей в судебном порядке, для чего военнослужащий и обратился за правовой помощью.

Во время юридической консультации адвокат заверил клиента, что подобные гражданские иски обычно обречены на провал, но намекнул, что это можно изменить, если заранее не обеспечить лояльность судьи.

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В результате мужчина предложил коррупционную схему. Расчет за нелегальную услугу сообщники разделили на две части. На первом этапе военный должен был передать аванс в размере 1000 долларов США, а остаток средств, составлявший 2500 долларов США, подлежал уплате уже после успешного распределения дела соответствующему судье.

Забирать деньги заговорщики отправили своего знакомого, который также работает адвокатом, однако он не был осведомлен о преступных планах и реальных намерениях своих коллег. Прокуроры Киевской городской прокуратуры уже предъявили фигурантам официальные подозрения в совершении этого преступления, следственные действия по установлению всех деталей в настоящее время продолжаются.

Новини.LIVE недавно сообщали, что в Киеве правоохранители разоблачили 47-летнего местного жителя, который под видом адвоката помогал мужчинам призывного возраста незаконно выехать за границу. За 8700 долларов США фигурант продавал клиентам фиктивный статус многодетного отца.

Кроме того, в столице раскрыта еще одна масштабная схема растраты бюджетных средств, организованная бывшим директором одного из департаментов КГГА. Чиновник заставлял коммунальные предприятия оплачивать доставку немецкой гуманитарной спецтехники и автомобилей, которые к тому времени уже были доставлены в Киев и оплачены. В результате этих махинаций из городского бюджета безосновательно было выведено 2 миллиона гривен.