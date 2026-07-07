У Києві затримали помічника судді та адвоката за хабар 3500 доларів

Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура

Помічник судді Святошинського районного суду та столичний адвокат отримали підозри від Київської міської прокуратури за вимагання 3500 доларів США у військовослужбовця. За ці кошти спільники обіцяли ухвалення позитивного судового рішення у цивільній справі про встановлення факту проживання однією родиною для отримання спадщини.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Київської міської прокуратури.

У Києві помічник судді за хабар обіцяв вплинути на вердикт

Правоохоронці столиці викрили та повідомили про підозру адвокату, а також помічнику судді Святошинського районного суду міста Києва. Обидвох фігурантів затримали за пропозицію та вимагання грошей у сумі 3500 доларів США, які вони хотіли отримати за забезпечення необхідного рішення суду.

За інформацією пресслужби Київської міської прокуратури, жертвою шантажу став український військовослужбовець, який хотів допомогти своїй матері у справі про спадщину. Його матір понад два десятиліття жила разом із чоловіком без офіційної реєстрації шлюбу. Проте для отримання статусу спадкоємиці першочергово потрібно було юридично довести факт спільного проживання однією родиною в судовому порядку, для чого боєць і звернувся по правову допомогу.

Під час юридичної консультації адвокат запевнив клієнта, що подібні цивільні позови зазвичай приречені на провал, але натякнув, що це можна змінити, якщо заздалегідь не фінансувати лояльність судді.

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Відтак чоловік запропонував корупційну схему. Розрахунок за нелегальну послугу спільники розділили на дві частини. На першому етапі військовий мав передати аванс у розмірі 1000 доларів США, а залишок коштів, що становив 2500 доларів США, підлягав сплаті вже після успішного розподілу справи на відповідного суддю.

Забирати гроші змовники відправили свого знайомого, який також працює адвокатом, проте він не був поінформований про злочинні плани та реальні наміри своїх колег. Прокурори Київської міської прокуратури вже висунули фігурантам офіційні підозри у вчиненні цього злочину, слідчі дії для встановлення всіх деталей наразі тривають.

Новини.LIVE нещодавно інформували, що у Києві правоохоронці викрили 47-річного місцевого жителя, який під виглядом адвоката допомагав чоловікам призовного віку незаконно виїхати за кордон. За 8700 доларів США фігурант продавав клієнтам фіктивний статус багатодітного батька.

Крім того, у столиці викрито ще одну масштабну схему розтрати бюджетних коштів, організовану колишнім директором одного з департаментів КМДА. Посадовець змушував комунальні підприємства оплачувати доставку німецької гуманітарної спецтехніки та автомобілів, які на той час уже були доставлені до Києва та оплачені. Унаслідок цих махінацій із міського бюджету безпідставно було виведено 2 мільйони гривень.