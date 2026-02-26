Видео
Україна
Главная Киев Взрывы в Киеве — столицу атакуют ракетами и БпЛА

Взрывы в Киеве — столицу атакуют ракетами и БпЛА

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 03:55
Что известно о ночных взрывах в Киеве 26 февраля 2026 года
Срочная новость

Взрывы прогремели в Киеве сейчас, ночью в четверг, 26 февраля. В столице продолжается воздушная тревога.

Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ракет и беспилотников.

Читайте также:

Что известно о взрывах в Киеве ночью 26 февраля

В 03:33 военные сообщили о движении БпЛА с востока, а в 03:52 — о скоростных целях.

В 03:54 начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко отметил, что россияне атакуют столицу ударными БПЛА и баллистическими ракетами.

"Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги", — призвал глава ГВА.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
