Що відомо про нічні вибухи в Києві 26 лютого 2026 року

Вибухи пролунали в Києві зараз, уночі в четвер, 26 лютого. У столиці триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ракет і безпілотників.

Що відомо про вибухи в Києві вночі 26 лютого

О 03:33 військові повідомили про рух БпЛА зі сходу, а о 03:52 – про швидкісні цілі.

О 03:54 начальник Київської МВА Тимур Ткаченко зазначив, що росіяни атакують столицю ударними БпЛА та балістичними ракетами.

"Працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги", — закликав очільник МВА.

