Що відомо про нічні вибухи в Києві 26 лютого 2026 року

Вибухи в Києві — столицю атакують ракетами та БпЛА
Дата публікації: 26 лютого 2026 03:55
Термінова новина
Вибухи пролунали в Києві зараз, уночі в четвер, 26 лютого. У столиці триває повітряна тривога.
Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ракет і безпілотників.
Що відомо про вибухи в Києві вночі 26 лютого
О 03:33 військові повідомили про рух БпЛА зі сходу, а о 03:52 – про швидкісні цілі.
О 03:54 начальник Київської МВА Тимур Ткаченко зазначив, що росіяни атакують столицю ударними БпЛА та балістичними ракетами.
"Працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги", — закликав очільник МВА.
