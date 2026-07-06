Вишневе після обстрілу: детонація припинилася, кількість жертв зросла

Наслідки російської атаки 6 липня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У Вишневому уже не фіксують детонацію боєприпасів, яка розпочалася після комбінованого російського обстрілу Київщини, проте ліквідація пожеж та обстеження пошкоджених кварталів усе ще тривають. Наразі офіційне число жертв ворожої атаки в регіоні зросло до шести осіб, а кількість поранених збільшилася до 26 мешканців.

Про це в ефірі День.LIVE сказала керівниця пресслужби Головного управління ДСНС України у Київській області Вікторія Рубан.

У Вишневому виникли масштабні пожежі через детонацію боєприпасів 6 липня

Як повідомила в ефірі проєкту День.LIVE керівниця пресслужби Головного управління ДСНС України у Київській області Вікторія Рубан, вибухи через детонацію в місті Вишневе вже повністю припинилися, але вогнеборці досі приборкують осередки займань. Рятувальники зараз покроково перевіряють приватні двори та прилеглі території, щоб знешкодити невибухлі боєприпаси та уламки.

Спеціальні групи здійснюють повторний обхід усіх житлових приміщень, аби остаточно переконатися, що під руїнами не залишилося заблокованих потерпілих чи тіл загиблих.

"На даний момент рятувальники працюють на всіх локаціях. По-перше, проводиться піротехнічним відділенням обстеження домоволодіння на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Також залучено рятувальні відділення на допомогу населенню на розбирання завалів. Тепер роботи з ліквідації ще тривають. Також обстежуються всі домоволодіння, щоб ще раз перевірити, не було загиблих і потерпілих людей. Роботи тривають. На даний момент детонація вже припинилася, але гасіння пожежі ще продовжується", — розповіла речниця ДСНС.

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За попередніми даними, значних пошкоджень зазнали об'єкти щонайменше на п'яти вулицях, однак точні масштаби руйнувань у житлових кварталах наразі встановлюються. Через велику кількість пожеж у небо продовжують потрапляти продукти горіння, у зв'язку з чим екологи та представники місцевого самоврядування ведуть моніторинг ситуації і радять жителям найближчих будинків на певний час обмежити провітрювання осель та не виходити на вулицю без потреби.

Для проведення пошуково-рятувальної операції у найкоротші терміни МВС залучило додаткові сили та спецтехніку. На допомогу підрозділам Київщини прибули загони рятувальників із західних та багатьох інших областей України, а також чимало цивільних волонтерів.

"На даний момент вулиці стосовно руйнувань, які є на вулицях, вони зараз ще уточнюються. Попередньо це п'ять вулиць, але те, що я сказала, що рятувальники проходять всі вулиці, всі будинки для того, щоб з'ясувати остаточно всю інформацію. Роботи тривають, тут залучено дуже багато сил і засобів практично з усієї України, тому роботи тривають і максимально найкоротші терміни. Сил і засобів тут дуже багато, тут залучено те, що я сказала, із західних областей, практично з усіх областей України залучені працівники, також залучені волонтери", — підсумувала Вікторія Рубан.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у Вишневому провели екстрену евакуацію для населення через російську атаку та масову детонацію боєприпасів. За підрахунками покинути своє житло вимушені були 600 людей.

Також у зв'язку з російською масованою атакою в Київській області було обмежено рух поїздів. Укрзалізниця закликала пасажирів стежити за оновленнями даних.