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В Yasno рассказали, сколько домов в Киеве не отключают от электроэнергии

31 января 2023 23:24
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Yasno объяснил сколько домов в Киеве не отключают от электроэнергии
Отключение электроэнергии
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве большинство домов отключают от электроэнергии по графикам. Впрочем, есть 3%, которые нельзя обесточить из-за технических особенностей.

Об этом сообщили генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

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"Есть дома вне групп, подключенные к линиям критической инфраструктуры. ОСР не может их отключать централизованно. Таких домов было около 1500, но благодаря сотрудничеству коллег из КГГА и переподключение на другие линии сейчас их 750", — написал он в Facebook.

Также он уточнил, что часть из этих домов 400 — должны отключаться ЖЭКами, ОСМД и управляющими компаниями, чтобы позволить энергосистеме быть еще более стабильной. Еще немного домов отключить нельзя из-за технических особенностей. Но их доля совсем незначительная менее 3%. Впрочем, фактически все дома в столице отключают от электроэнергии по графикам.

Также гендиректор компании сообщил, что 31 января мощность генерации превысила "тысячную отметку", но отключения электроэнергии продолжаться по графикам. На среду Киев получил ограничения 1050 МВт в день и 683 МВт на ночь, Днепропетровская область 1272 МВт днем и 1245 МВт ночью.

Напомним, что в Украине оштрафовали еще четыре облэнерго, на которые больше всего жаловались потребители за несоблюдение графиков отключений во время дефицита электроэнергии. Таким образом, уже насчитывается девять нарушителей.

За последние две недели регулятор оштрафовал почти половину всех облэнерго в стране.

Последние решения по штрафным санкциям касались Львовоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ДТЭК Киевские региональные электросети, Полтаваоблэнерго.

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