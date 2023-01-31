Yasno пояснив скільки будинків у Києві не відключають від електроенергії

Вимкнення електроенергії

У Києві більшість будинків відключають від електроенергії за графіками. Втім, є 3%, які не можна знеструмити через технічні особливості.

Про це повідомили генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Відключення світла у Києві

"Є будинки поза групами, підключеними до ліній критичної інфраструктури. ОСР не може їх відключати централізовано. Таких будинків було близько 1500, але завдяки співпраці колег із КМДА та перепідключення на інші лінії зараз їх 750", — написав він у Facebook.

Також він уточнив, що частина з цих будинків — 400 — мають відключатися ЖЕКами, ОСББ та керуючими компаніями, щоб дозволити енергосистемі бути ще стабільнішою. Ще трохи будинків відключити не можна через технічні особливості. Але їхня частка зовсім незначна — менш як 3%. Втім, фактично всі будинки у столиці відключають від електроенергії за графіками.

Також гендиректор компанії повідомив, що 31 січня потужність генерації перевищила "тисячну позначку", але відключення електроенергії продовжуватиметься за графіками. На середу Київ отримав обмеження 1050 МВт на день та 683 МВт на ніч, Дніпропетровська область — 1272 МВт вдень та 1245 МВт уночі.

Нагадаємо, що в Україні оштрафували ще чотири обленерго, на які найбільше скаржилися споживачі за недотримання графіків відключень під час дефіциту електроенергії. Таким чином уже налічується дев'ять порушників.

За останні два тижні регулятор оштрафував майже половину всіх обленерго у країні.

Останні рішення щодо штрафних санкцій стосувалися Львівобленерго, Закарпаттяобленерго, ДТЕК Київські регіональні електромережі, Полтаваобленерго.