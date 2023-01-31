Yasno пояснив скільки будинків у Києві не відключають від електроенергії

В Yasno розповіли, скільки будинків у Києві не відключають від електроенергії
У Києві більшість будинків відключають від електроенергії за графіками. Втім, є 3%, які не можна знеструмити через технічні особливості.
Про це повідомили генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.
-
У Литві вважають, що російські посли в ЄС не потрібні
-
У рф хочуть знести пам'ятник Лесі Українці: що планують поставити на цьому місці
-
Українцям пояснили, як відправляти посилки за кордон Укрпоштою
-
Чекаємо на новини для України: Зеленський про рішення союзників у ЄС
-
У Маріуполі прогриміло щонайменше сім вибухів: що відомо
-
США не виявили ознак нецільового використання коштів, наданих Україні
-
У Шостці на держпідприємстві пролунав сильний вибух: постраждали люди
-
Третій епізод серіалу "Останні з нас" встановив новий рекорд: такого не було у "Дому дракона"
-
У святковому зверненні Орбан заявив, що Угорщина межує з росією, а не з Україною
-
Мокрий сніг із дощем, але тепло: яка погода чекає на українців завтра
Відключення світла у Києві
"Є будинки поза групами, підключеними до ліній критичної інфраструктури. ОСР не може їх відключати централізовано. Таких будинків було близько 1500, але завдяки співпраці колег із КМДА та перепідключення на інші лінії зараз їх 750", — написав він у Facebook.
Також він уточнив, що частина з цих будинків — 400 — мають відключатися ЖЕКами, ОСББ та керуючими компаніями, щоб дозволити енергосистемі бути ще стабільнішою. Ще трохи будинків відключити не можна через технічні особливості. Але їхня частка зовсім незначна — менш як 3%. Втім, фактично всі будинки у столиці відключають від електроенергії за графіками.
Також гендиректор компанії повідомив, що 31 січня потужність генерації перевищила "тисячну позначку", але відключення електроенергії продовжуватиметься за графіками. На середу Київ отримав обмеження 1050 МВт на день та 683 МВт на ніч, Дніпропетровська область — 1272 МВт вдень та 1245 МВт уночі.
Нагадаємо, що в Україні оштрафували ще чотири обленерго, на які найбільше скаржилися споживачі за недотримання графіків відключень під час дефіциту електроенергії. Таким чином уже налічується дев'ять порушників.
За останні два тижні регулятор оштрафував майже половину всіх обленерго у країні.
Останні рішення щодо штрафних санкцій стосувалися Львівобленерго, Закарпаттяобленерго, ДТЕК Київські регіональні електромережі, Полтаваобленерго.