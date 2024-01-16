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Из Киева в Бучу планируют запустить трамвай, — Шуляк

16 января 2024 17:14
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
єВідновлення Киевщины - из Киева в Бучу планируют запустить травму
Елена Шуляк. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Из-за боевых действий на Киевщине было повреждено 27 тыс. объектов жилой, транспортной и социальной  инфраструктуры, которую будут восстанавливать в рамках программы восстановления Киевщины. Среди задач — запуск трамвая сообщением "Киев — Буча — Гостомель — Блиставица".

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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"По решению Киевского облсовета, программа комплексного восстановления Киевщины предусматривает запуск к 2027 году трамвайного сообщения "Киев — Буча — Гостомель — Блиставица". Ожидается, что это уменьшит нагрузку маршрутных такси на автодорогу, что будет способствовать улучшению трафика на этом участке пути", — сказала Шуляк. 

Также она рассказала о жилищных планах: восстановление 104 частных жилых домов, полностью разрушенных, а также выкуп по программе "Новый дом" готовых квартир в новостройках Киевской области для лиц, жилье которых было уничтожено.

Кроме этого, планируется восстановить многоквартирные дома, подлежащие капитальному ремонту и демонтажу. В общей сложности, отметила Шуляк, отстроить планируют 405 домов, из которых 352 подлежат реконструкции и 53 будут строить с нуля.

По направлению восстановления социальной инфраструктуры планируют полностью отстроить четыре школы, шесть детсадов и три заведения профессионально-технического образования. Также планируют создать больницы, которые будут оказывать в плановом и экстренном порядке высокоспециализированную медицинскую помощь в условиях стационара и амбулаторно.

"Речь идет о строительстве и реорганизации КНП КОР "Киевская областная клиническая больница" и КНП КОР "Киевская областная детская больница" в больницы областного уровня. Ориентированный бюджет одной областной больницы — 5 млрд грн. Финансирование планируется получить из донорских средств и за счет субвенций из бюджета", — сказала Шуляк.

Как мы писали ранее, из-за российских обстрелов многие в Украине остались без своих домов. Именно для этого существует множество государственных программ, одна из которых єВідновлення. Однако иногда бывает так, что людям могут отказать в помощи, но для этого есть свои причины.

больницы
жилье
Елена Шуляк
Буча
єВідновлення

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