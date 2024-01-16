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З Києва до Бучі планують запустити трамвай, — Шуляк

16 січня 2024 17:14
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
єВідновлення Київщини - з Києва до Бучі планують запустити травмай
Олена Шуляк. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Через бойові дії на Київщині було пошкоджено 27 тис. об’єктів житлової, транспортної та соціальної інфраструктури, яку будуть відновлювати в рамках програми відновлення Київщини. Серед завдань — запуск трамваю сполученням "Київ — Буча — Гостомель — Блиставиця".

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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"За рішенням Київської облради, програма комплексного відновлення Київщини передбачає запуск до 2027 року трамвайного сполучення  "Київ — Буча — Гостомель — Блиставиця". Очікується, що це зменшить навантаження маршрутних таксі на автодорогу, що сприятиме покращенню трафіку на цій ділянці шляху", — сказала Шуляк. 

Також вона розповіла житлові плани: відбудова 104 приватних житлових будинків, які були повністю зруйновані, а також викуп за програмою "Нова оселя" готових квартир у новобудовах Київської області для осіб, житло яких було знищено. 

Крім цього, планується відновити багатоквартирні будинки, які підлягають капітальному ремонту та демонтажу. Загалом, зазначила Шуляк, відбудувати планують 405 будинків, з яких 352 підлягають реконструкції і 53 будуть будувати з нуля. 

За напрямком відновлення соціальної інфраструктури планують повністю відбудувати  чотири школи, шість дитсадків і три заклади професійно-технічної освіти. Також планують створити лікарні, що надаватимуть у плановому й екстреному порядку високоспеціалізовану медичну допомогу в умовах стаціонару і амбулаторно. 

"Йдеться про будівництво та реорганізацію КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" і КНП КОР "Київська обласна дитяча лікарня” до лікарень обласного рівня. Орієнтований бюджет однієї обласної лікарні — 5 млрд грн. Фінансування планується отримати з донорських коштів та за рахунок субвенцій з бюджету", — сказала Шуляк.

Як ми писали раніше, через російські обстріли чимало людей в Україні залишилися без своїх домівок. Саме для цього існує безліч державних програм, одна з яких — єВідновлення. Однак іноді буває таке, що людям можуть відмовити у допомозі, але на це є свої причини.

лікарні
житло
Олена Шуляк
Буча
єВідновлення

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