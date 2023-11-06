Из Киева в Москву продолжают свободно курсировать автобусы с "туристами"

Посадка пассажиров на автобус Киев-Москва. Фото: DW

Несмотря на полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину, в направлении Москвы продолжают курсировать автобусы. И это не какие-нибудь эвакуационные рейсы. Речь идет о "туристах", которые даже во время войны не прочь погостить в столице страны-агрессора.

Об этом рассказывается в материале Big Kyiv.

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На сайте Pro100bus, который появляется первым в рекламной ленте, если в Google забить "Киев-Москва автобус", на главной странице сообщают: "Рейс действует для граждан Украины, желающих вернуться из Москвы, а также для граждан России, желающих вернуться в страну происхождения — Российской Федерации".

Однако если посмотреть ниже, можно увидеть, что они предлагают приобрести билет в одну сторону и с возвращением.

То есть, рейс предназначен также и для туристов, даже во время полномасштабной войны желающих "прокатиться" в Москву и обратно. Стоимость билета в одну сторону — 12 тысяч грн. Едет автобус, как и большинство рейсов в РФ, через Польшу, Литву и Латвию.

При этом "туристы", воспользовавшиеся услугами компании-перевозчика, оставляют комментарии. Из них можно понять, что ездят они так не раз, и не только из Киева, но и из Львова.

Отзывы "туристов" в Москву. Фото: скриншот

Рейсы из Львова в Москву

Еще об одном перевозчике весной 2023 рассказывали журналисты издания "Львовская мануфиктура новостей". Они даже попытались приобрести билеты.

В данном случае речь идет о фирме "Попутчик 24/7", зарегистрированной в Киеве.

Заказ билетов в Москву. Фото: скриншот

Заказ билетов в Москву. Фото: скриншот

Людей из Львова в Москву возят через страны ЕС за 300 евро.

Ранее мы сообщали, что россияне планируют свезти в Москву украинцев с временно оккупированных территорий. Таким образом, Россия хочет сделать "красивую картинку" в пропагандистских целях.

Напомним, в Москве возле Кремля россияне продают вещи и бытовую технику, которую украли во время мародерства в Украине. Среди "товаров" — военная форма ВСУ.