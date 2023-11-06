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З Києва до Москви продовжують вільно курсувати автобуси з "туристами"

6 листопада 2023 11:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
З Києва до Москви продовжують вільно курсувати автобуси з "туристами"
Посадка пасажирів на автобус Київ — Москва. Фото: DW
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Незважаючи на повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України, в напрямку на Москву продовжують курсувати автобуси. І це не якісь евакуаційні рейси. Йдеть про "туристів", які навіть у час війни не проти погостювати в столиці країни-агресора.

Про це розповідається у матеріалі Big Kyiv.

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На сайті Pro100bus, який з’являється першим в рекламній стрічці, якщо  в Google забити "Київ-Москва автобус", на головній сторінці повідомляють: "Рейс діє для громадян України, які хочуть повернутися з Москви, а також для громадян Росії, які хочуть повернутися до країни походження — Російської Федерації".

Однак якщо подивитися нижче, то можна побачити, що вони пропонують придбати квиток в одну сторону та з поверненням.

Тобто, рейс призначений також і для туристів, які навіть під час повномасштабної війни мають бажання "прокататися" в Москву і назад. Вартість квитка в одну сторону — 12 тисяч грн. Їде автобус, як і більшість рейсів в РФ, через Польщу, Литву та Латвію.

При цьому "туристи", які скористалися послугами компанії-перевізника лишають коментарі. З них можна зрозуміти, що їздять вони так не один раз, і не лише з Києва, але і зі Львова.

відгуки
Відгуки "туристів" до Москви. Фото: скриншот

Рейси зі Львова до Москви

Ще про одного перевізника навесні 2023 року розповідали журналісти видання "Львівська мануфіктура новин". Вони навіть спробували придбати квитки.

В даному випадку йдеться про фірму "Попутчик 24/7", зареєстровану у Києві. 

автобус
Замовлення квитків до Москви. Фото: скриншот
автобус
Замовлення квитків до Москви. Фото: скриншот

Людей зі Львова до Москви возять через країни ЄС за 300 євро. 

Раніше ми повідомляли, що росіяни планують звезти до Москви українців із тимчасово окупованих територій. Таким чином, Росія хоче зробити "гарну картинку" у пропагандистських цілях.

Нагадуємо, у Москві біля Кремля росіяни продають речі та побутову техніку, яку вкрали під час мародерства в Україні. Серед "товарів" — військова форма ЗСУ.

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