Киевская фирма нелегально и незаконно возила пассажиров автобусами в Крым и Донецк

Перевозчик нарушал законы Украины, незаконно пересекая границу

В Киеве преступная группа организовала незаконную перевозку людей из Киева в Донецк и Крым. Злоумышленники нарушили правила пересечения границы Украины и платили "налоги" оккупантам.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Из Киева в Донецк через Европу

Сотрудники СБУ обнаружили и прекратили деятельность преступной группы, занимавшейся незаконными пассажирскими перевозками людей из Киева в оккупированные Крым и Донецк.

Маршрут нелегального пассажирского трафика проходил через страны Центральной Европы. Стоимость одного билета на такой рейс стоила 250 евро в одну сторону.

Примечательно, что на территории россии пассажиры пересаживались в другой автобус с российскими номерами, чтобы не привлекать внимание.

Нарушение закона и финансирование кафиров

Кроме самой незаконности таких перевозок отмечается также нарушение закона — въезд на оккупированную территорию со стороны россии, то есть с незаконным пересечением государственной границы Украины.

Кроме того, перевозчики платили часть доходов в "бюджет ДНР", таким образом финансируя оккупационные структуры.

Обыски, арест, подозрение

В ходе обысков в киевском офисе перевозчиков и по месту их жительства обнаружили многочисленные доказательства противоправной деятельности, в частности, бортовые журналы и маршрутные листы.

Организатору и одному из сообщников объявлено подозрение по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Автобусы, по которым осуществлялась незаконная перевозка пассажиров, арестованы.

Напомним, в январе жительницу Одесской области разоблачили и задержали, когда она помогала двум лицам незаметно пробраться в соседнее государство в обход пунктов пропуска. За эти услуги мужчины согласились заплатить женщине по 100 долларов США.

Фото: СБУ