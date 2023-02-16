Киевская фирма нелегально и незаконно возила пассажиров автобусами в Крым и Донецк

Из Киева нелегально возили людей в оккупированные Крым и Донецк: СБУ ликвидировала преступную схему
В Киеве преступная группа организовала незаконную перевозку людей из Киева в Донецк и Крым. Злоумышленники нарушили правила пересечения границы Украины и платили "налоги" оккупантам.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
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Из Киева в Донецк через Европу
Сотрудники СБУ обнаружили и прекратили деятельность преступной группы, занимавшейся незаконными пассажирскими перевозками людей из Киева в оккупированные Крым и Донецк.
Маршрут нелегального пассажирского трафика проходил через страны Центральной Европы. Стоимость одного билета на такой рейс стоила 250 евро в одну сторону.
Примечательно, что на территории россии пассажиры пересаживались в другой автобус с российскими номерами, чтобы не привлекать внимание.
Нарушение закона и финансирование кафиров
Кроме самой незаконности таких перевозок отмечается также нарушение закона — въезд на оккупированную территорию со стороны россии, то есть с незаконным пересечением государственной границы Украины.
Кроме того, перевозчики платили часть доходов в "бюджет ДНР", таким образом финансируя оккупационные структуры.
Обыски, арест, подозрение
В ходе обысков в киевском офисе перевозчиков и по месту их жительства обнаружили многочисленные доказательства противоправной деятельности, в частности, бортовые журналы и маршрутные листы.
Организатору и одному из сообщников объявлено подозрение по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Автобусы, по которым осуществлялась незаконная перевозка пассажиров, арестованы.
Напомним, в январе жительницу Одесской области разоблачили и задержали, когда она помогала двум лицам незаметно пробраться в соседнее государство в обход пунктов пропуска. За эти услуги мужчины согласились заплатить женщине по 100 долларов США.
Фото: СБУ