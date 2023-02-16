Київська фірма нелегально і незаконно возила пасажирів автобусами до Криму і Донецька

Перевізник порушував закони України, незаконно перетинаючи кордон

У Києві злочинна група організувала незаконне перевезення людей з Києва до Донецька та Криму. Зловмисники порушили правила перетину кордону України і платили "податки" окупантам.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

З Києва у Донецьк через Європу

Співробітники СБУ виявили і припинили діяльність злочинної групи, яка займалася незаконними пасажирськими перевезеннями людей з Києва до окупованих Криму і Донецька.

Маршрут нелегального пасажирського трафіку пролягав через країни Центральної Європи. Вартість одного квитка на такий рейс коштувала 250 євро у один бік.

Примітно, що на території росії пасажири пересідали у інший автобус, із російськими номерами, аби не привертати увагу.

Порушення закону і фінансування окупантів

Крім самої незаконності таких перевезень, відзначається також порушення закону — в’їзд на окуповану територію з боку росії, тобто із незаконним перетином державного кордону України.

Крім того, перевізники сплачували частину прибутків у "бюджет ДНР", таким чином фінансуючи окупаційні структури.

Обшуки, арешт, підозра

Під час обшуків у київському офісі перевізників та за місцем їхнього проживання виявили численні докази протиправної діяльності, зокрема, бортові журнали і маршрутні листи.

Організатору та одному зі спільників оголошена підозра за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Автобуси, якими здійснювалося незаконне перевезення пасажирів, заарештовані.

Нагадаємо, у січні мешканку Одещини викрили та затримали, коли вона допомагала двом особам непомітно пробратися до сусідньої держави в обхід пунктів пропуску. За ці послуги чоловіки зголосилися заплатити жінці по 100 доларів США.

Фото: СБУ