Київська фірма нелегально і незаконно возила пасажирів автобусами до Криму і Донецька

З Києва нелегально возили людей в окуповані Крим і Донецьк: СБУ ліквідувала злочинну схему
У Києві злочинна група організувала незаконне перевезення людей з Києва до Донецька та Криму. Зловмисники порушили правила перетину кордону України і платили "податки" окупантам.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.
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З Києва у Донецьк через Європу
Співробітники СБУ виявили і припинили діяльність злочинної групи, яка займалася незаконними пасажирськими перевезеннями людей з Києва до окупованих Криму і Донецька.
Маршрут нелегального пасажирського трафіку пролягав через країни Центральної Європи. Вартість одного квитка на такий рейс коштувала 250 євро у один бік.
Примітно, що на території росії пасажири пересідали у інший автобус, із російськими номерами, аби не привертати увагу.
Порушення закону і фінансування окупантів
Крім самої незаконності таких перевезень, відзначається також порушення закону — в’їзд на окуповану територію з боку росії, тобто із незаконним перетином державного кордону України.
Крім того, перевізники сплачували частину прибутків у "бюджет ДНР", таким чином фінансуючи окупаційні структури.
Обшуки, арешт, підозра
Під час обшуків у київському офісі перевізників та за місцем їхнього проживання виявили численні докази протиправної діяльності, зокрема, бортові журнали і маршрутні листи.
Організатору та одному зі спільників оголошена підозра за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Автобуси, якими здійснювалося незаконне перевезення пасажирів, заарештовані.
Нагадаємо, у січні мешканку Одещини викрили та затримали, коли вона допомагала двом особам непомітно пробратися до сусідньої держави в обхід пунктів пропуску. За ці послуги чоловіки зголосилися заплатити жінці по 100 доларів США.
Фото: СБУ