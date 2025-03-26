Какая погода будет в Киеве 26 марта 2025 года — прогноз от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Киеве и Киевской области в среду, 26 марта, будет облачной с прояснениями. Осадков не ожидается.

Об этом во вторник, 25 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в Киеве и Киевской области 26 марта

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура в области будет держаться в пределах 0...+5 °С, а дневная — +9...+14 °С. В столице ночью будет +2...+4 °С, а днем — +11...+13 °С.

Прогноз погоды в Киеве от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 26 марта в Киеве будет без осадков и солнечно. Ночью столбики термометров опустятся до +2...+5 °С, а днем воздух прогреется до +10...+12 °С.

Напомним, в Харькове 26 марта ожидаются неблагоприятные погодные условия. Ночью и утром на дорогах будет плохая видимость из-за тумана.

Ранее синоптики предупредили, что апрель в Украине будет в основном облачным. Слишком высоких температурных показателей не ожидается.