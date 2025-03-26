Яка погода буде в Києві 26 березня 2025 року — прогноз від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Києві та Київській області в середу, 26 березня, буде хмарною із проясненнями. Опадів не очікується.

Про це у вівторок, 25 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Києві та на Київщині 26 березня

Вітер дутиме з північно-заходу зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура в області триматиметься в межах 0...+5 °С, а денна — +9...+14 °С. У столиці вночі буде +2...+4 °С, а вдень — +11...+13 °С.

Прогноз погоди в Києві від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 26 березня в Києві буде без опадів і сонячно. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +2...+5 °С, а вдень повітря прогріється до +10...+12 °С.

Нагадаємо, у Харкові 26 березня очікуються несприятливі погодні умови. Уночі та зранку на дорогах буде погана видимість через туман.

Раніше синоптики попередили, що квітень в Україні буде здебільшого хмарним. Надто високих температурних показників не очікується.