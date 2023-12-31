Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow С начала полномасштабной войны в Киеве прозвучало 939 воздушных тревог — КМВА подвела итоги arrow

С начала полномасштабной войны в Киеве прозвучало 939 воздушных тревог — КМВА подвела итоги

31 декабря 2023 19:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
С начала полномасштабной войны в Киеве прозвучало 939 воздушных тревог — КМВА подвела итоги
Глава КМВА Сергей Попко. Фото: Facebook/Сергей Попко
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

С начала полномасштабной войны воздушная тревога в Киеве звучала 939 раз. Общая продолжительность составила 45 дней.

Об этом заявил глава КМВА Сергей Попко.

Читайте также:

Итоги 2023 года в Киеве

Так, общая продолжительность воздушных тревог достигла почти 1097 часов — полтора месяца непрерывных сирен.

Отмечается, что только за этот год враг совершил 73 воздушных атаки на город, во время которых применил по Киеву более 800 средств поражения.

Из них:

  • более 50 баллистических и аэробалистических ракет;
  • более 260 крылатых ракет разных типов;
  • почти 500 ударных БПЛА.

Известно, что силами ПВО удалось уничтожить около 98% всех воздушных целей.

"Были повреждены десятки жилых и хозяйственных построек. Но все уничтожено можно отстроить и восстановить. К сожалению, в результате ударов рашистов, столица теряет самое ценное — человеческие жизни", — отметили в КМВА.

Там добавили, что с 24 февраля 2022 года в Киеве в результате войны погибли 69 человек, треть из них — 29 декабря 2023 года. От воздушных атак в общей сложности получили ранения 294 жителя столицы, из которых 146 в 2023 году.

null
Скриншот поста КМВА
null
Скриншот поста КМВА

Напомним, что заместитель Главы Офиса Президента Алексей Кулеба подвел итоги 2023 года. Он отметил, что в этом году украинцы многое пережили и сделали, а впереди — еще больше.

Также мы писали, что в Национальном парке "Тузловские лиманы" подвели итоги уходящего года. В 2023 году в заповедной зоне произошло расширение охраняемых территорий, также парк выиграл несколько судебных дел.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме