С начала полномасштабной войны в Киеве прозвучало 939 воздушных тревог — КМВА подвела итоги

Глава КМВА Сергей Попко. Фото: Facebook/Сергей Попко

С начала полномасштабной войны воздушная тревога в Киеве звучала 939 раз. Общая продолжительность составила 45 дней.

Об этом заявил глава КМВА Сергей Попко.

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Так, общая продолжительность воздушных тревог достигла почти 1097 часов — полтора месяца непрерывных сирен.

Отмечается, что только за этот год враг совершил 73 воздушных атаки на город, во время которых применил по Киеву более 800 средств поражения.

Из них:

более 50 баллистических и аэробалистических ракет;

более 260 крылатых ракет разных типов;

почти 500 ударных БПЛА.

Известно, что силами ПВО удалось уничтожить около 98% всех воздушных целей.

"Были повреждены десятки жилых и хозяйственных построек. Но все уничтожено можно отстроить и восстановить. К сожалению, в результате ударов рашистов, столица теряет самое ценное — человеческие жизни", — отметили в КМВА.



Там добавили, что с 24 февраля 2022 года в Киеве в результате войны погибли 69 человек, треть из них — 29 декабря 2023 года. От воздушных атак в общей сложности получили ранения 294 жителя столицы, из которых 146 в 2023 году.

Скриншот поста КМВА

Скриншот поста КМВА

Напомним, что заместитель Главы Офиса Президента Алексей Кулеба подвел итоги 2023 года. Он отметил, что в этом году украинцы многое пережили и сделали, а впереди — еще больше.

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