З початку повномасштабної війни в Києві пролунало 939 повітряних тривог — КМВА підвела підсумки
З початку повномасштабної війни повітряна тривога в Києві лунала 939 рази. Загальна тривалість склала сумарно 45 днів.
Про це заявив очільник КМВА Сергій Попко.
Підсумки 2023 року у Києві
Так, загальна тривалість повітряних тривог сягнула майже 1097 години — півтора місяця безперервних сирен.
Зазначається, що лише за цей рік ворог здійснив 73 повітряні атаки на місто, під час яких застосував по Києву понад 800 засобів ураження.
З них:
- понад 50 балістичних та аеробалістичних ракет;
- понад 260 крилатих ракет різних типів;
- майже 500 ударних БпЛА.
Відомо, що Силами ППО вдалося знищити близько 98% усіх повітряних цілей.
"Було пошкоджено десятки житлових та господарчих будівель. Але все знищене можна відбудувати і відновити. На жаль, внаслідок ударів рашистів, столиця втрачає найцінніше — людські життя", — зауважили в КМВА.
Там додали, що з 24 лютого 2022 року у Києві через війну загинуло 69 людей, третина з них — 29 грудня 2023. Від повітряних атак загалом отримали поранення 294 мешканці столиці, з яких 146 у 2023 році.
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