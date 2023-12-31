З початку повномасштабної війни в Києві пролунало 939 повітряних тривог — КМВА підвела підсумки

Голова КМВА Сергій Попко. Фото: Facebook/Сергій Попко

З початку повномасштабної війни повітряна тривога в Києві лунала 939 рази. Загальна тривалість склала сумарно 45 днів.

Про це заявив очільник КМВА Сергій Попко.

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Так, загальна тривалість повітряних тривог сягнула майже 1097 години — півтора місяця безперервних сирен.

Зазначається, що лише за цей рік ворог здійснив 73 повітряні атаки на місто, під час яких застосував по Києву понад 800 засобів ураження.

З них:

понад 50 балістичних та аеробалістичних ракет;

понад 260 крилатих ракет різних типів;

майже 500 ударних БпЛА.

Відомо, що Силами ППО вдалося знищити близько 98% усіх повітряних цілей.

"Було пошкоджено десятки житлових та господарчих будівель. Але все знищене можна відбудувати і відновити. На жаль, внаслідок ударів рашистів, столиця втрачає найцінніше — людські життя", — зауважили в КМВА.



Там додали, що з 24 лютого 2022 року у Києві через війну загинуло 69 людей, третина з них — 29 грудня 2023. Від повітряних атак загалом отримали поранення 294 мешканці столиці, з яких 146 у 2023 році.

Скриншот допису КМВА

Скриншот допису КМВА

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