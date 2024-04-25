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За справку 6 тысяч долларов — в Киеве разоблачили организатора вывоза уклонистов за границу

25 апреля 2024 11:43
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Бригадир София
редактор
За справку 6 тысяч долларов — в Киеве разоблачили организатора вывоза уклонистов за границу
Задержание злоумышленника. Фото: Полиция Киева/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Киеве разоблачили мужчину, который помогал уклонистам получить медицинские справки об инвалидности второй группы за 6000 долларов. Эта справка позволяла бы выезд за границу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в четверг, 25 апреля.

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Детали дела

Сотрудники полиции Святошинского района и Службы безопасности Украины под руководством прокуратуры разоблачили 48-летнего мужчину из Киевщины, который обещал помочь местному жителю избежать мобилизации. Он утверждал, что имеет контакты среди врачей и может организовать выдачу справки об инвалидности, которая предоставляла бы возможность выезда за границу. Во время обыска в доме подозреваемого обнаружили пистолет и боеприпасы, которые были отправлены на экспертизу.

Удалено оружие
Изъятое оружие. Фото: Полиция Киева/Telegram

Следователи сообщили ему о подозрении в незаконной переправке лиц через границу по корыстным мотивам. За это предусмотрено наказание от 7 до 9 лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества и запрещением занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет. Правоохранители сейчас работают над установлением других лиц, причастных к этой схеме.

Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот
Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, пограничники обнаружили в Закарпатской области группу из восьми человек, которые в течение двух месяцев ожидали возможность незаконного пересечения границы с Венгрией.

Недавно в Одесской области охранники государственной границы спасли львовянина, который планировал незаконно попасть в Молдову, но во время бегства из страны сломал ногу.

СБУ
Киев
полиция
Украина
мобилизация
уклонисты

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