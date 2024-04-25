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За довідку 6 тисяч доларів — у Києві викрили організатора вивезення ухилянтів за кордон

25 квітня 2024 11:43
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
За довідку 6 тисяч доларів — у Києві викрили організатора вивезення ухилянтів за кордон
Затримання зловмисника. Фото: Поліція Києва/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Києві викрили, чоловіка, який допомагав ухилянтам отримати медичні довідки про інвалідність другої групи за 6000 доларів. Ця довідка дозволяла б виїзд за кордон.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у четвер, 25 квітня.

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Деталі справи

Співробітники поліції Святошинського району та Служби безпеки України, під керівництвом прокуратури, викрили 48-річного чоловіка з Київщини, який обіцяв допомогти місцевому жителю уникнути мобілізації. Він стверджував, що має контакти серед лікарів і може організувати видачу довідки про інвалідність, що надавала б можливість виїзду за кордон. Під час обшуку в будинку підозрюваного знайшли пістолет і боєприпаси, які були відправлені на експертизу.

Вилучена зброя
Вилучена зброя. Фото: Поліція Києва/Telegram

Слідчі повідомили йому про підозру в незаконному переправленні осіб через кордон з корисливих мотивів. За це передбачено покарання від 7 до 9 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна та забороною займати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років. Правоохоронці зараз працюють над встановленням інших осіб, причетних до цієї схеми.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот
Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, прикордонники виявили в Закарпатській області групу з восьми осіб, які протягом двох місяців очікували на можливість незаконного перетину кордону з Угорщиною.

Нещодавно на Одещині охоронці державного кордону врятували львів'янина, який планував незаконно потрапити до Молдови, але під час втечі із країни зламав ногу. 

СБУ
Київ
поліція
Україна
мобілізація
ухилянти

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