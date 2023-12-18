За деньги сдавали экзамены водителям — в Киеве разоблачили работников автошкол

Инструктор и водитель во время учебы. Фото (иллюстративное): google

В Киеве правоохранители разоблачили работников автошкол, которые помогали сдать экзамен водителям за деньги. В настоящее время решается вопрос об избрании мер.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Правоохранители рассказали, что злоумышленники за деньги предлагали слушателям автошколы демонстрировать высокие навыки вождения при сдаче практического экзамена на право вождения транспортных средств.

Специально для этого они обустроили обучающие машины с дополнительными педалями акселератора. Таким образом, инструкторы имели возможность самостоятельно управлять автомобилем, а будущие водители только крутили руль, в случае необходимости имитировали переключение коробки передач и по команде включали сигналы поворота.

Другой участник схемы — администратор территориального сервисного центра не замечал нарушений и в итоге выставлял положительную оценку.

Такая услуга обошлась в 450 долларов с человека.

Какое наказание ждет преступников

В настоящее время троим работникам частных автошкол доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины и администратору одного из территориальных сервисных центров МВД в городе Киеве по ч.1 ст. 366 УК Украины. Решается вопрос об избрании мер.

Напомним, недавно в Одессе разоблачили двух мужчин, занимавшихся реализацией запрещенных веществ. Подозреваемые продавали психотропы в больших размерах по улицам города.